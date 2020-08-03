У мережі опублікували нове фото дворічного принца Луї

Принцу Луї нещодавно виповнилося два роки. REUTERS

У мережі з'явився раніше не опублікований кадр із фотосесії принца Луї, яку влаштувала його мати, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, незадовго до його дворіччя, яке святкували 23 квітня 2020 року.

Знімок зберегли для прикраси листівок, які герцоги Кембриджські надіслали своїм шанувальникам. Фотографією поділилася прихильниця королівської сім'ї katsroyalletters із Німеччини в Instagram, пише DailyMail (фото дивіться нижче).

На зворотному боці листівки Кейт і принц Вільям подякували всім, хто привітав хлопчика з днем народження.

Листівка, яку надіслали фанатам королівської сім'ї Instagram @katsroyalletters

"Герцог і герцогиня Кембриджські високо оцінили вашу доброту. Цією листівкою вони дякують вам за ваші привітання принца Луї з днем ​​народження. Ваше привітання дуже сподобалося його королівській високості", – написали в листівці.

Королівська сім'я подякувала за привітання сина з днем народження Instagram @katsroyalletters

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям разом із дітьми провели відпустку на островах Сіллі в Англії.