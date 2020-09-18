У мережі опублікували фото вагітної дружини Петросяна

Юля Ухіна Люди 12:18, 18.09.2020

У мережі з'явилося архівне фото вагітної дружини російського гумориста Євгена Петросяна Тетяни Брухунової.

Відповідний знімок був опублікований Telegram-каналом "НеМалахов". На ньому можна побачити Брухунову, під час прогулянки в компанії чоловіка в обтислій сукні. У неї чітко видно кругленький живіт.

"Он що робиться. Але ж цим фотках якраз рік", – йдеться в повідомленні інсайдерів.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова. Telegram-канал "НеМалахов"

Нагадаємо, що раніше Тетяна Брухунова спростувала чутки про те, що їхнього з Петросяном сина Вагана виносила і народила сурогатна мама. Вона заявила, що не афішувала свою вагітність через те, що вважає: в такий період жінка та її сім'я мають перебувати в тиші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гуморист Євген Петросян в день свого 75-річчя вперше показав маленького сина, якого вони з дружиною Тетяною Брухуновою ретельно приховували від сторонніх очей.

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