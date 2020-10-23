У мережі опублікували архівне фото дочки королеви Єлизавети в Києві

Ольга Веркалець Люди 03:00, 23.10.2020

Єдина дочка королеви Єлизавети принцеса Анна у вересні 1973 року відвідувала Київ разом із батьком – герцогом Единбурзьким Філіпом.

Про це розповіли у Twitter-акаунті "Історичні фото". Так, відомо, що в той час місто приймало у себе чемпіонат Європи з кінного спорту (фото дивіться нижче).

Принцеса Анна в Києві (зліва).
Twitter HistoryFoto

Під час перегонів на чемпіонаті принцеса навіть упала зі свого коня на прізвисько Гудвіл. Тоді всі дуже перелякалися за Анну. Проте вона просто встала, обтрусилася й переконала всіх, що з нею все гаразд. Змагання проходили на території Пирогова та його околицях.

Принцеса Анна на коні.
agritura.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше королева Великобританії Єлизавета ІІ разом із принцом Вільямом узяли участь в офіційному відкритті нового центру енергетичної аналітики в місті Солсбері. Це перший вихід на публіку Її Величності за сім місяців пандемії.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Убили єдину зірочку батьків: ексклюзивні подробиці ДТП з підполковником ДСНС під Харковом

В Україні вперше зафіксували понад 7 тисяч випадків COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 22 жовтня

Терористи на Донбасі влаштували прицільні обстріли: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Тополю "взяв в оборот" військкомат, коли він повідомив про третю квартиру Хомчака – волонтерка

Українці – про вояж "слуг" на Донбас: сьомий рік війни, а очі відкрилися перед виборами