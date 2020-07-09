У мережі обговорюють таємничу матір молодшого сина Лукашенка: хто вона і що відомо

У мережі заговорили про матір позашлюбного сина президента Білорусі Олександра Лукашенка Миколи. Ім'я жінки Лукашенко не розкриває, проте за даними ЗМІ мамою Миколи є лікар Ірина Абєльська.

Абєльська – колишній особистий лікар білоруського президента, зараз вона є головним лікарем в клініці Управління справами президента. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що про неї відомо і як вона виглядає.

Довгі роки про було невідомо, хто є матір'ю молодшого сина-красеня Лукашенка. За даними білоруських ЗМІ хлопця народила Ірина Абєльська, проте в мережі немає жодної спільної фото жінки зі своєю дитиною.

Як виглядає Ірина Абельская belsat.eu

В середині 90-х Абєльська працювала особистим лікарем Лукашенка. За заявами інсайдерів, робочі стосунки глави держави і його підлеглої досить швидко вийшли на інший рівень, а в 2004-му на світ з'явився їхній син.

Офіційно Олександр Лукашенко з 1975 року перебуває в шлюбі з Галиною Желнерович, але, за чутками, не живе з нею з початку 90-х. Від цього союзу у політичного лідера є двоє синів – Віктор і Дмитро.

Про матір Миколи Лукашенко-старший вважає за краще не говорити: лише в одному з інтерв'ю він згадав, що його матір за професією лікар.

Як виглядає Ірина Абєльська Anews

Також у Ірини Абєльської є старший син Дмитро від першого шлюбу. Хлопець пішов по стопах мами і став медиком. Зараз жінка працює в Республіканському клінічному медичному центрі Управління справами президента, де вона займає пост головного лікаря.

На час знайомства з президентом вона була ендокринологом в 9-й республіканській клінічній лікарні. На той момент їй було 29 років.

Як виглядає Ірина Абєльська СтарХіт

Молода і красива Абєльська початку супроводжувала першу особу Білорусі всюди – на робочих зустрічах, в ділових поїздках, у відпустці. Під час єдиного візиту Лукашенка до Франції, той нібито виселив із сусідньої кімнати міністра закордонних справ, щоб розмістити поруч з собою Ірину.

У 2001 році фаворитка Лукашенка стала головним лікарем в лікарні Управління справами президента, а її мати, Людмила Постоялко, тоді була призначена міністром охорони здоров'я. Наявність приватних стосунків з Іриною Олександр Лукашенко не афішував, поки в 2004 році жінка не народила сина Миколу.

Як виглядає Ірина Абєльська Білорусь сьогодні

Відзначимо, нещодавно зовнішність 15-річного сина Олександра Лукашенка Митколи спровокувала фурор в мережі. Хлопець був помічений на військовому параді в Москві, після чого виник ажіотаж в соціальних мережах.

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