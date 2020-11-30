Результат фіналу "Танців з зірками" і вчинок Дімопулос викликали суперечки серед глядачів

Користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками 2020". Також вони прокоментували вчинок переможців Санти Дімопулос та Макса Леонова, які відмовилися від кубку на користь суперниці – Юлії Саніної.

Таке в програмі відбулося вперше і багатьох глядачів це здивувало. Про це OBOZREVATEL стало відомо на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, в коментарях видно, що деякі фанати реаліті не оцінили вчинок Санти Дімопулос. Крім того, знайшлися ті, хто виявився не радий такому результату фіналу.

"Той, хто виграв чесно, свою перемогу не віддасть. Жалюгідний спектакль. Відпадає всяке бажання дивитися і голосувати. Не люблю це продажне шоу. Дивилася тільки через Юлю".

"Юля, молодець, що не взяла кубок, влаштували тут не зрозуміло що".

"Післясмак від фіналу дуже дивний. Неоднозначне враження залишилося", "Юлечка, молодець, що не взяла кубок. Все це виглядало негарно, осад неприємний".

"Ну нісенітниця якась в підсумку вийшла. Цей кубок жив окремим життям сьогодні. Немає почуття фіналу та свята, все зім'ято і дуже порожньо... Розчарована", – пишуть в мережі.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками" Скриншот

Користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками" Скриншот

Користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками" Скриншот

Користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками" Скриншот

Але все ж є і ті, хто залишився задоволений результатом. За їх словами, кожен з учасників гідний перемоги.

"Я рада!!! Молодці і Санта, і Юля! Ви обидві переможниці".

"Перемога Санти дуже заслужена, вона з етеру в етер дивувала своїм прогресом!", "Всі були прекрасні!".

"Обидві пари дуже добре танцювали, але в цьому році все ж перемогла техніка. Кожна з учасниць впевнено рухалася до перемоги, але шкода, що перше місце тільки одне", – написали в коментарях.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками" Скриншот

Користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками" Скриншот

Користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками" Скриншот

Користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками" Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорівся скандал навколо попереднього, тринадцятого випуску шоу "Танці з зірками". Зокрема, багатьом шанувальникам не сподобалося те, що в півфіналі жодна з трьох пар не покинула паркет і всі вони автоматично пройшли у фінал. Глядачі назвали підсумки етеру танцювального проєкту несправедливими й підлаштованими.