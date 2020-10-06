У мережі назвали найсексуальніших чоловіків української культури

У соцмережі Facebook користувачки присвоїли звання секс-символа української культури поету Сергію Жадану.

Про це повідомили на сторінці жартівливої премії "Золотий ліфон". Спершу ініціатори склали шорт-лист, а потім провели опитування в соцмережі. Після підрахунку голосів організатори премії опублікували десятку найсексуальніших українських митців.

"Коли ми говоримо "ідеальний чоловік", в нашій уяві постає він – Сергій Жадан. Адже саме в ньому поєднується безліч людських якостей, які можна віднести до категорії ідеальних", – відзначили автори премії.

Сергій Жадан став секс-символом української культури. 5 канал

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з топ-10 найсексуальніших українських митців за версією нагороди "Золотий ліфон":

Сергій Жадан (письменник);

Іван Семесюк (художник, музикант, літератор);

Ахтем Сеітаблаєв (кінорежисер);

Іван Леньо (рок-музикант);

Юрій Андрухович (письменник);

Олександр Положинський (музикант);

Тарас Цимбалюк (актор);

Лесь Подерв'янський (творець);

Валерій Харчишин (рок-музикант);

Павло Коробчук (поет, публіцист, музикант).

У мережі визначили найсексуальніших митців України. Facebook Премія "Золотий ліфон"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Forbes назвав найдорожчих акторок світу. Найбільш високооплачуваною акторкою у світі стала 48-річна зірка ситкому "Американська сімейка" Софія Вергара.