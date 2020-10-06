У мережі назвали найсексуальніших чоловіків української культури
У соцмережі Facebook користувачки присвоїли звання секс-символа української культури поету Сергію Жадану.
Про це повідомили на сторінці жартівливої премії "Золотий ліфон". Спершу ініціатори склали шорт-лист, а потім провели опитування в соцмережі. Після підрахунку голосів організатори премії опублікували десятку найсексуальніших українських митців.
"Коли ми говоримо "ідеальний чоловік", в нашій уяві постає він – Сергій Жадан. Адже саме в ньому поєднується безліч людських якостей, які можна віднести до категорії ідеальних", – відзначили автори премії.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з топ-10 найсексуальніших українських митців за версією нагороди "Золотий ліфон":
Сергій Жадан (письменник);
Іван Семесюк (художник, музикант, літератор);
Ахтем Сеітаблаєв (кінорежисер);
Іван Леньо (рок-музикант);
Юрій Андрухович (письменник);
Олександр Положинський (музикант);
Тарас Цимбалюк (актор);
Лесь Подерв'янський (творець);
Валерій Харчишин (рок-музикант);
Павло Коробчук (поет, публіцист, музикант).
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