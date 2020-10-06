У мережі назвали найсексуальніших чоловіків української культури

Ольга Веркалець Люди 10:39, 6.10.2020

У соцмережі Facebook користувачки присвоїли звання секс-символа української культури поету Сергію Жадану.

Про це повідомили на сторінці жартівливої премії "Золотий ліфон". Спершу ініціатори склали шорт-лист, а потім провели опитування в соцмережі. Після підрахунку голосів організатори премії опублікували десятку найсексуальніших українських митців.

"Коли ми говоримо "ідеальний чоловік", в нашій уяві постає він – Сергій Жадан. Адже саме в ньому поєднується безліч людських якостей, які можна віднести до категорії ідеальних", – відзначили автори премії.

Сергій Жадан став секс-символом української культури.
5 канал

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з топ-10 найсексуальніших українських митців за версією нагороди "Золотий ліфон":

  • Сергій Жадан (письменник);

  • Іван Семесюк (художник, музикант, літератор);

  • Ахтем Сеітаблаєв (кінорежисер);

  • Іван Леньо (рок-музикант);

  • Юрій Андрухович (письменник);

  • Олександр Положинський (музикант);

  • Тарас Цимбалюк (актор);

  • Лесь Подерв'янський (творець);

  • Валерій Харчишин (рок-музикант);

  • Павло Коробчук (поет, публіцист, музикант).

У мережі визначили найсексуальніших митців України.
Facebook Премія "Золотий ліфон"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Forbes назвав найдорожчих акторок світу. Найбільш високооплачуваною акторкою у світі стала 48-річна зірка ситкому "Американська сімейка" Софія Вергара.

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