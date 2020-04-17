"Будьте завжди разом!" У мережі ажіотаж навколо романтичного відео Балана й Кароль

Шанувальники української співачки Тіни Кароль та молдавського співака Дана Балана знову заговорили про можливий роман зірок після нового романтичного відео.

Так, відповідний ролик опублікувала одна з прихильниць артистів на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дан Балан і Тіна Кароль viva.ua

Зокрема, відео створила прихильниця Тіни й Дана Наталія Романюк. Дівчина поєднала в кліпі багато різних фрагментів з інших відео Кароль. А музичним фоном стала пісня Балана "Плач".

За словами шанувальниці, цей кліп – її бачення композиції співака.

Дан Балан і Тіна Кароль Instagram @ 1plus1_ua

Користувачі, побачивши відео, прийшли в захват. Деяким здалося, що цю пісню насправді Дан присвятив Тіні, інші ж виразили надію, що Балан і Кароль будуть разом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мама Дана Балана заспівала "весільну" пісню для Тіни Кароль на "Голосі країни".

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