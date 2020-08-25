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У мережі ажіотаж через "кролика з прапором" на концерті в День Незалежності: хто він і з ким виступав

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Хлопець у костюмі кролика виступив у попурі з українськими зірками

Хлопець у костюмі кролика виступив у попурі з українськими зірками. Колаж

У мережі виник скандал через виступ українських зірок на Дні Незалежності в центрі Києва 24 серпня. Багатьох українців обурило те, що серед 18-ти зірок, які виступили та заспівали попурі із 42 популярних українських треків, були й ті, хто раніше гастролював по Росії. Також предметом для обговорення став один із героїв постановки – хлопець у костюмі кролика з прапором України в руках.

Саме він викликав обурення в мережі – користувачі назвали його "клоуном", засудили організаторів концерту та зазначили, що в загалом постановка з українськими артистами нагадала "цирк". Також, на думку багатьох українців, демонструвати урочисту й веселу обстановку на День Незалежності України тоді, коли в країні йде війна – неприпустимо, а "кролик" із прапором – глум над національним святом.

OBOZREVATEL дізнався, ким є герой обговорень у мережі і як він з'явився в постановці "Пісенна історія сучасної України".

Хлопець у костюмі кролика викликав скандал у мережі

Хлопець у костюмі кролика викликав скандал у мережі Facebook Lesya Moskalenko

Героєм обговорень у мережі став молодий український виконавець, 17-річний Дмитро Волканов. Він відомий публіці як учасник і фіналіст дев'ятого сезону талант-шоу "Х-Фактор" (2018 рік).

Дмитро Волканов у шоу "Х-Фактор"

Дмитро Волканов у шоу "Х-Фактор" YouTube

Волканов брав участь у проєкті в команді співака і продюсера Андрія Данилка і був його "головним улюбленцем" на шоу. Хлопець посів друге місце, поступившись перемогою дуету ZBSband. Тоді 15-річний співак був дуже засмучений результатом фіналу, а його наставник Андрій Данилко пообіцяв допомагати Волканову будувати кар'єру й дотримав слова. Зараз Дмитро є артистом Serduchka band.

Вєрка Сердючка зі своїм колективом

Вєрка Сердючка зі своїм колективом Instagram Дмитра Волканова

Власне, під час виступу Вєрки Сердючки (сценічний образ Данилка. – Ред.) Дмитро Волканов і "засвітився". Він їхав на даху імпровізованого вагона метро на Софійській площі, тримав український прапор, тоді як Сердючка виконувала трек гурту "Океан Ельзи" "Там, де нас нема".

У мережі ажіотаж через виступ Вєрки Сердючки

У мережі ажіотаж через виступ Вєрки Сердючки Instagram Дмитра Волканова

Зазначимо, що, за словами джерела в оргкомітеті святкового концерту до Дня Незалежності України, жодного символізму в появі хлопця-"кролика" з прапором не було, це просто частина постановки номера, адже Андрій Данилко часто виступає з яскравою підтанцьовкою.

Дмитро Волканов на День Незалежності

Дмитро Волканов на День Незалежності Instagram Дмитра Волканова

Сам Дмитро Волканов також поділився знімками із Софійської площі, де проходили урочисті заходи, на особистій сторінці в Instagram.

Дмитро Волканов під час підготовки до виступу.

Дмитро Волканов під час підготовки до виступу. Instagram Дмитра Волканова

Дмитро Волканов та Андрій Данилко

Дмитро Волканов та Андрій Данилко Instagram Дмитра Волканова

Зазначимо, що деякі користувачі мережі гостро відреагували на виступ Вєрки Сердючки в урочистому номері з українськими зірками. У Facebook обурилися, що організатори запросили на свято зірок із "сумнівним талантом".

"Мені не подобається думка про дві України. Просто зайці досі не зрозуміли, що з них ще шкірку не здерли, завдяки серйозним дядькам і тіткам, які вчора йшли по Хрещатику. І так. Ви бачили когось живого, кому це сподобалося?" – зазначили в мережі.

"Наша затишна ФБ-бульбашка остаточно усвідомила всю глибину прірви між смаками "бульбашки" і смаками Зеленського. Ми хочемо, щоб ця людина перестала слухати Лєпса і Потапа? Ви хочете, щоб він не запрошував Сердючку із зайчиками та Олю Полякову з повним декольте на державне свято? Він же щиро не розуміє, як може бути свято без дискотеки", – додали інші.

У мережі скандал через виступ Сердючки і Волканова

У мережі скандал через виступ Сердючки і Волканова Facebook

Користувачі мережі обурилися через виступ Данилка і Волканова

Користувачі мережі обурилися через виступ Данилка і Волканова Facebook Oleksandr Zinchenko

У мережі скандал через виступ Данилка і Волканова

У мережі скандал через виступ Данилка і Волканова Facebook

Попурі на День Незалежності України: дивитися відео онлайн

Дмитро Волканов у шоу "Х-Фактор":

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