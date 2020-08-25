У мережі ажіотаж через "кролика з прапором" на концерті в День Незалежності: хто він і з ким виступав

Хлопець у костюмі кролика виступив у попурі з українськими зірками. Колаж

У мережі виник скандал через виступ українських зірок на Дні Незалежності в центрі Києва 24 серпня. Багатьох українців обурило те, що серед 18-ти зірок, які виступили та заспівали попурі із 42 популярних українських треків, були й ті, хто раніше гастролював по Росії. Також предметом для обговорення став один із героїв постановки – хлопець у костюмі кролика з прапором України в руках.

Саме він викликав обурення в мережі – користувачі назвали його "клоуном", засудили організаторів концерту та зазначили, що в загалом постановка з українськими артистами нагадала "цирк". Також, на думку багатьох українців, демонструвати урочисту й веселу обстановку на День Незалежності України тоді, коли в країні йде війна – неприпустимо, а "кролик" із прапором – глум над національним святом.

OBOZREVATEL дізнався, ким є герой обговорень у мережі і як він з'явився в постановці "Пісенна історія сучасної України".

Хлопець у костюмі кролика викликав скандал у мережі Facebook Lesya Moskalenko

Героєм обговорень у мережі став молодий український виконавець, 17-річний Дмитро Волканов. Він відомий публіці як учасник і фіналіст дев'ятого сезону талант-шоу "Х-Фактор" (2018 рік).

Дмитро Волканов у шоу "Х-Фактор" YouTube

Волканов брав участь у проєкті в команді співака і продюсера Андрія Данилка і був його "головним улюбленцем" на шоу. Хлопець посів друге місце, поступившись перемогою дуету ZBSband. Тоді 15-річний співак був дуже засмучений результатом фіналу, а його наставник Андрій Данилко пообіцяв допомагати Волканову будувати кар'єру й дотримав слова. Зараз Дмитро є артистом Serduchka band.

Вєрка Сердючка зі своїм колективом Instagram Дмитра Волканова

Власне, під час виступу Вєрки Сердючки (сценічний образ Данилка. – Ред.) Дмитро Волканов і "засвітився". Він їхав на даху імпровізованого вагона метро на Софійській площі, тримав український прапор, тоді як Сердючка виконувала трек гурту "Океан Ельзи" "Там, де нас нема".

У мережі ажіотаж через виступ Вєрки Сердючки Instagram Дмитра Волканова

Зазначимо, що, за словами джерела в оргкомітеті святкового концерту до Дня Незалежності України, жодного символізму в появі хлопця-"кролика" з прапором не було, це просто частина постановки номера, адже Андрій Данилко часто виступає з яскравою підтанцьовкою.

Дмитро Волканов на День Незалежності Instagram Дмитра Волканова

Сам Дмитро Волканов також поділився знімками із Софійської площі, де проходили урочисті заходи, на особистій сторінці в Instagram.

Дмитро Волканов під час підготовки до виступу. Instagram Дмитра Волканова

Дмитро Волканов та Андрій Данилко Instagram Дмитра Волканова

Зазначимо, що деякі користувачі мережі гостро відреагували на виступ Вєрки Сердючки в урочистому номері з українськими зірками. У Facebook обурилися, що організатори запросили на свято зірок із "сумнівним талантом".

"Мені не подобається думка про дві України. Просто зайці досі не зрозуміли, що з них ще шкірку не здерли, завдяки серйозним дядькам і тіткам, які вчора йшли по Хрещатику. І так. Ви бачили когось живого, кому це сподобалося?" – зазначили в мережі.

"Наша затишна ФБ-бульбашка остаточно усвідомила всю глибину прірви між смаками "бульбашки" і смаками Зеленського. Ми хочемо, щоб ця людина перестала слухати Лєпса і Потапа? Ви хочете, щоб він не запрошував Сердючку із зайчиками та Олю Полякову з повним декольте на державне свято? Він же щиро не розуміє, як може бути свято без дискотеки", – додали інші.

У мережі скандал через виступ Сердючки і Волканова Facebook

Користувачі мережі обурилися через виступ Данилка і Волканова Facebook Oleksandr Zinchenko

У мережі скандал через виступ Данилка і Волканова Facebook

Попурі на День Незалежності України: дивитися відео онлайн

Дмитро Волканов у шоу "Х-Фактор":

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві топові українські зірки виконали яскраве попурі з найпопулярніших хітів незалежної України.

Українські гурти "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень у святковому попурі, яке виконали зірки в центрі Києва на День Незалежності.

Попурі з українських хітів на День Незалежності потрапило в скандал.

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