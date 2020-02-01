"У мене завжди стоїть": Самбурська попустила грубіяна і захопила мережу

Відома російська артистка Настасья Самбурська, яка раніше показала на відео, як її кинув фрік Олег Монгол, посперечалася з шанувальником через нецензурну лексику.

Це сталося вранці 1 лютого в Instagram.

Відзначається, що 32-річна актриса показала своє фото в короні, поскаржилася, що таку красуню "зайчик про**ав", після чого висловилася про плани боротися з комплексами.

Один з підписників висловився в коментарях, що Настасья могла б боротися і з нецензурною лексикою: "Дівчині не йде мат, якщо тільки дай бог до слова красиво встане", - висловився чоловік.

"У мене завжди стоїть", - відповіла йому Самбурська.

Той продовжив наполягати, що "лаятися матом не добре", але дискусія ставала все менш змістовною.

Іншим шанувальникам Самбурська відкрила, що її комплекси пов'язані не з зовнішністю, та що в рамках боротьби з ними вона має намір "плакати".

Нагадаємо, що раніше шанувальників шокувала Настя Каменських з фотошопом на напівголому фото.

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