У Мексиці викрали 24-річну модель: її тіло знайшли в братській могилі через два місяці

У мексиканському місті Сьюдад-Обрегон просто на вулиці викрали 24-річну модель Єссенію Естефанію Альварадо. Тіло дівчини виявили майже через два місяці в братській могилі.

Так, разом з нею в одній могилі були поховані ще п'ять осіб – дві жінки і троє чоловіків. Поки їх не вдалося ідентифікувати, пише The Sun.

Інцидент з моделлю трапився 19 серпня – вона ходила по магазинах, коли на неї напала група з чотирьох чоловіків і закинула жінку в пікап. Після зникнення Єссенії її родичі довгий час проводили пошуки спільно з правоохоронними органами. Також близькі намагалися знайти інформацію про зниклу дівчину в соцмережах.

Фото з місця, де виявили братську могилу з тілом 24-річної моделі. The Sun

"Ти повернешся, сестра. Ти дуже гарна дівчина, ти ні з ким не зв'язуєшся, ти супермама", – писав на особистій сторінці в Facebook її брат Карлос.

Після того, як тіло дівчини і інших постраждалих виявили в могилі, правоохоронні органи заарештували трьох підозрюваних у злочині. У справі ведеться розслідування, про те, чи була Альварадо знайома зі своїми викрадачами або ж стала випадковою жертвою – невідомо.

Відзначимо, у Єссенії Альварадо залишився маленький син.

Син Єссенії Альварадо. Facebook Єссенії Альварадо

Як виглядала 24-річна Єссенії Альварадо:

У Мексиці викрали і вбили модель. Facebook Єссенії Альварадо

У Мексиці в братській могилі знайшли тіло 24-річної моделі. Facebook Єссенії Альварадо

24-річну модель викрали в Мексиці. Facebook Єссенії Альварадо

Тіло моделі Єссенії Альварадо знайшли в братській могилі. Facebook Єссенії Альварадо

Як виглядала Єссенії Альварадо. Facebook Єссенії Альварадо

Як виглядала модель Єссенії Альварадо. Facebook Єссенії Альварадо

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