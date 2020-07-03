У машині Єфремова після ДТП було знайдено наркотики: їх вживав не актор

В автомобілі російського актора Михайла Єфремова в день смертельної ДТП, яке той влаштував 8 червня в Москві, були знайдені наркотики.

За даними анонімного джерела, в салоні були знайдені недопалки з наркотичним засобом "гашиш". Експертиза показала, що наркотичну речовину вживав не Єфремов, пише MK. Ru.

При цьому в крові актора був виявлений кокаїн, проте сам обвинувачений в скоєнні ДТП пояснив, що наркотик може зберігатися в організмі до 5 днів. Він не став розповідати, де саме вживав кокаїн – додав лише, що зовсім не пам'ятає подій 8 червня, коли сталася аварія.

Михайло Єфремов Гордон

При цьому сім'я загиблого, мати і син Сергія Захарова звернулися до слідчого із заявою про те, що їм було завдано додаткової моральної шкоди стороною Єфремова вже після ДТП, що має спричинити збільшення суми матеріальної компенсації.

Найближчого родича загиблого водія образила інформація про те, що артист нібито був готовий "усиновити" дітей Захарова.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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