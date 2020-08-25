У мами Кудрявцевої трапився інсульт під час відпочинку в Криму

Ольга Веркалець Люди 19:56, 25.08.2020

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева повідомила, що в її мами Олександри трапився інсульт в окупованому Криму.

Про це розповіла зірка на своїй сторінці в Instagram. За її словами, мати поїхала відпочивати до іншої дочки в Алушту і навіть хотіла відвідати концерт Сергія Лазарєва.

Мама Лєри Кудрявцевої перенесла інсульт
Instagram Лєри Кудрявцевої

"Вночі погано, відвезли на швидкій, тиск 220. Інсульт. Знаєте, перші секунди починаєш ковтати повітря і нічого не розумієш. Сьогодні я вже якось отямилася, є план дій. Нас чекає довгий шлях до відновлення, але ми впораємося", – поділилася хвилюваннями Кудрявцева.

Наразі мама телеведучої перебуває в реанімації в Криму. Кудрявцева хотіла забрати жінку в Москву, але її заборонили перевозити. Тому за Олександрою доглядає сестра Лєри.

Мама Лєри Кудрявцевої перебуває в лікарні в Криму
Instagram Лєри Кудрявцевої

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, адвокат Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, Ельман Пашаєв брехав про стан здоров'я та інсульт актора. Насправді медики Боткінської лікарні діагностували в артиста повторні транзиторні ішемічні атаки.

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