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У мами Кудрявцевої трапився інсульт під час відпочинку в Криму

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
1,9 т.
Лєра Кудрявцева повідомила, що у її мами стався інсульт

Лєра Кудрявцева повідомила, що у її мами стався інсульт.

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева повідомила, що в її мами Олександри трапився інсульт в окупованому Криму.

Про це розповіла зірка на своїй сторінці в Instagram. За її словами, мати поїхала відпочивати до іншої дочки в Алушту і навіть хотіла відвідати концерт Сергія Лазарєва.

Мама Лєри Кудрявцевої перенесла інсульт

Мама Лєри Кудрявцевої перенесла інсульт Instagram Лєри Кудрявцевої

"Вночі погано, відвезли на швидкій, тиск 220. Інсульт. Знаєте, перші секунди починаєш ковтати повітря і нічого не розумієш. Сьогодні я вже якось отямилася, є план дій. Нас чекає довгий шлях до відновлення, але ми впораємося", – поділилася хвилюваннями Кудрявцева.

Наразі мама телеведучої перебуває в реанімації в Криму. Кудрявцева хотіла забрати жінку в Москву, але її заборонили перевозити. Тому за Олександрою доглядає сестра Лєри.

Мама Лєри Кудрявцевої перебуває в лікарні в Криму

Мама Лєри Кудрявцевої перебуває в лікарні в Криму Instagram Лєри Кудрявцевої

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