У Львові вбили лідера "Лесик Band": найпопулярніші пісні гурту

Увечері 7 квітня у Львові було вбито лідера рок-гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка – на нього напав із ножем безпритульний.
OBOZREVATEL згадує кращі хіти гурту "Лесик Band".
"Лесик Band"
4studio.com.ua
Олександр Дацюк заснував гурт у 1990 році. За цей час "Лесик Band" випустили п'ять альбомів. Пісні колективу були популярні як в Україні, так і за її межами, особливо в еміграційних колах слов'янських народів.
Відмінна риса "Лесик Band" – легкий суржик, де можна почути польські, російські, англійські словосполучення.
Лесик Band & Remake – Цегейкова шуба
Lesyk Band – moja Meri
Лесик Band – Julia
Лесик Band – Гуляли, співали
Лесик Band – Nightmare
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня помер знаменитий оперний співак, народний артист України Анатолій Мокренко.
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