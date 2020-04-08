У Львові вбили лідера "Лесик Band": найпопулярніші пісні гурту

Увечері 7 квітня у Львові було вбито лідера рок-гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка – на нього напав із ножем безпритульний.

OBOZREVATEL згадує кращі хіти гурту "Лесик Band".

"Лесик Band" 4studio.com.ua

Олександр Дацюк заснував гурт у 1990 році. За цей час "Лесик Band" випустили п'ять альбомів. Пісні колективу були популярні як в Україні, так і за її межами, особливо в еміграційних колах слов'янських народів.

Відмінна риса "Лесик Band" – легкий суржик, де можна почути польські, російські, англійські словосполучення.

Лесик Band & Remake – Цегейкова шуба

Lesyk Band – moja Meri

Лесик Band – Julia

Лесик Band – Гуляли, співали

Лесик Band – Nightmare

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня помер знаменитий оперний співак, народний артист України Анатолій Мокренко.

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