"У Луврі без китайців тихо": Шнуров жорстко висловився про плюси коронавірусу

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров жорстко висловився про спалах коронавірусу.
Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий вірш, в якому зазначив, що "не буває так, щоб лихо не могло чогось дати".
Сергій Шнуров
РІА Новини
Спалахнув раптом коронавірус,
У людей повно ідей.
Подорожуйте по світу,
Поки немає черг.
У Луврі без китайців тихо,
В Ермітажі – благодать!
Не буває так, щоб лихо,
Не могло чогось дати.
У коментарях до публікації шанувальники Шнурова неоднозначно відреагували на новий вірш артиста:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, який опублікував на особистій сторінці в Instagram.
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