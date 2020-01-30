"У Луврі без китайців тихо": Шнуров жорстко висловився про плюси коронавірусу

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров жорстко висловився про спалах коронавірусу.

Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий вірш, в якому зазначив, що "не буває так, щоб лихо не могло чогось дати".

Сергій Шнуров РІА Новини

Спалахнув раптом коронавірус,

У людей повно ідей.

Подорожуйте по світу,

Поки немає черг.

У Луврі без китайців тихо,

В Ермітажі – благодать!

Не буває так, щоб лихо,

Не могло чогось дати.

У коментарях до публікації шанувальники Шнурова неоднозначно відреагували на новий вірш артиста:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, який опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!