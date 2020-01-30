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30 січня • оновлено в 16:20
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"У Луврі без китайців тихо": Шнуров жорстко висловився про плюси коронавірусу

1.7т
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Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров жорстко висловився про спалах коронавірусу.

Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий вірш, в якому зазначив, що "не буває так, щоб лихо не могло чогось дати".

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

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"Х*й хто стане це їсти": Шнуров відмовився просмажувати Собчак

Спалахнув раптом коронавірус,

У людей повно ідей.

Подорожуйте по світу,

Поки немає черг.

У Луврі без китайців тихо,

В Ермітажі – благодать!

Не буває так, щоб лихо,

Не могло чогось дати.

У коментарях до публікації шанувальники Шнурова неоднозначно відреагували на новий вірш артиста:

"У Луврі без китайців тихо": Шнуров жорстко висловився про плюси коронавірусу
"У Луврі без китайців тихо": Шнуров жорстко висловився про плюси коронавірусу
"У Луврі без китайців тихо": Шнуров жорстко висловився про плюси коронавірусу
"У Луврі без китайців тихо": Шнуров жорстко висловився про плюси коронавірусу
"У Луврі без китайців тихо": Шнуров жорстко висловився про плюси коронавірусу
"У Луврі без китайців тихо": Шнуров жорстко висловився про плюси коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, який опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Цены на перелет за океан просели. Хоть бы до середины марта продлился этот психоз!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
На Обозе все новости жесткие или фееричные.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какой-то придypoк. Лувр и Эрмитаж для чего существуют, чтобы "тихо" там было, как на кладбище? Чем ему китайские туристы мешали?
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