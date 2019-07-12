У Лондоні від передозування наркотиків померла 17-річна донька російського мільйонера

У Лондоні раптово померла скрипалька російського походження Катерина Цуканова – донька мільйонера з РФ, мецената і колекціонера Ігоря Цуканова.

Дівчині було 17 років. Перед смертю молода скрипалька дала концерт у Лондоні, а після вирушила на вечірку з друзями. ЇЇ виявили мертвою вдома в Кенсінгтоні, пише The Telegraph.

Ймовірною причиною смерті дівчини є передозування наркотичної речовини, відомої як Сalvin Кlein, яка є сумішшю кокаїну і кетаміну. Таку версію озвучили друзі Катерини. Офіційна причина поки не названа.

Катерина Цуканова Tsinandalifestival.ge

Як повідомив батько дівчини, мільйонер Ігор Цуканов, її тіло виявили на підлозі їхнього будинку, після того, як вона прийшла з дружньої вечірки. Він додав, що його донька померла після концерту в Королівському оперному театрі.

"Моя донька була така щаслива, і у неї було таке світле майбутнє", – сказав Цуканов.

Катерина Цуканова YouTube

Зазначимо, що в 13 років дівчина стала героїнею знаменитого гламурного видання Tatler у рубриці "Крихітка на мільйон".

Катерина Цуканова Тatler

Катерина Цуканова є онукою ексміністра сільського господарства республіки Дагестан, РФ. Мама дівчини – відомий фінансист Наталія Цуканова, засновниця компанії Xenon Capital Partners. Батько – відомий меценат і колекціонер Ігор Цуканов, спонсор Лондонського філармонічного оркестру.

Катерина Цуканова YouTube

Катерина Цуканова YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Лондоні від передозування наркотиками помер 39-річний арабський шейх і дизайнер, син еміра Шарджа Рашид ібн Мохаммед аль-Мактум.

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