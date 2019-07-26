"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein

Колишня дружина українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова заінтригувала спільним знімком із лідером німецького гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Ірина позувала притискаючись до щоки музиканта, зображуючи поцілунок.

"Закохана в Тілля Ліндеманна", — неоднозначно підписала фото Горова.

Ірина Горова Фото з Instagram

Ірина Горова і Тілль Ліндеманн Фото з Instagram

Зазначимо, що кадр був зроблений на міжнародному музичному фестивалі "Жара", який стартував в Баку 25 липня. Він викликав бурхливу реакцію у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили знімки Тілля, на яких він обіймав палку брюнетку. Користувачі припустили, що дівчина — також нова пасія Ліндеманна, на яку він міг проміняти Лободу.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!