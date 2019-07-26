Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein

5.2т Читати матеріал російською

Колишня дружина українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова заінтригувала спільним знімком із лідером німецького гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Ірина позувала притискаючись до щоки музиканта, зображуючи поцілунок.

"Закохана в Тілля Ліндеманна", — неоднозначно підписала фото Горова.

"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein

Ірина Горова

Фото з Instagram

"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein

Ірина Горова і Тілль Ліндеманн

Фото з Instagram

Новини
З хрестом на руці: ексдружина Потапа прийшла на його весілля: з'явилися фото

Зазначимо, що кадр був зроблений на міжнародному музичному фестивалі "Жара", який стартував в Баку 25 липня. Він викликав бурхливу реакцію у мережі.

"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein
"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein
"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein
"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein
"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили знімки Тілля, на яких він обіймав палку брюнетку. Користувачі припустили, що дівчина — також нова пасія Ліндеманна, на яку він міг проміняти Лободу.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Тілль Ліндеманн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel