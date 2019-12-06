У Лободи ледь не випали груди в екстремальному вбранні

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників спокусливим вбранням.
У зірки ледь не випали груди в екстравагантному топі, в якому вона виступала на концерті. Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Вчора відбувся останній концерт SUPER STAR SHOW у 2019 році! Це був Воронеж. Трохи сумно, нам було так добре з вами. Побачимося у 2020", – підписала вона під фото.
У Світлани Лободи ледь не випали груди
instagram / lobodaofficial /
Відвертий образ співачки не залишив шанувальників байдужими. Багато хто написав, що вона красуня.
Світлана Лобода – відверте вбрання
instagram / lobodaofficial /
"Надзвичайно гарна", "Як завжди красуня", "У тебе є харизма і свій стиль", "Свєтка цукерка", "Захоплююся", – відреагували шанувальники.
Лобода – концерт у Воронежі
instagram / lobodaofficial /
Лобода у відвертому вбранні на концерті
instagram / lobodaofficial /
Світлана Лобода на сцені
instagram / lobodaofficial /
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів. Також в листопаді вийшов спільний кліп із Тіллем Ліндеманном, де вона встала перед рокером на коліна.
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