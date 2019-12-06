У Лободи ледь не випали груди в екстремальному вбранні

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників спокусливим вбранням.

У зірки ледь не випали груди в екстравагантному топі, в якому вона виступала на концерті. Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора відбувся останній концерт SUPER STAR SHOW у 2019 році! Це був Воронеж. Трохи сумно, нам було так добре з вами. Побачимося у 2020", – підписала вона під фото.

У Світлани Лободи ледь не випали груди instagram / lobodaofficial /

Відвертий образ співачки не залишив шанувальників байдужими. Багато хто написав, що вона красуня.

Світлана Лобода – відверте вбрання instagram / lobodaofficial /

"Надзвичайно гарна", "Як завжди красуня", "У тебе є харизма і свій стиль", "Свєтка цукерка", "Захоплююся", – відреагували шанувальники.

Лобода – концерт у Воронежі instagram / lobodaofficial /

Лобода у відвертому вбранні на концерті instagram / lobodaofficial /

Світлана Лобода на сцені instagram / lobodaofficial /

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів. Також в листопаді вийшов спільний кліп із Тіллем Ліндеманном, де вона встала перед рокером на коліна.

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