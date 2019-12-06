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6 грудня • оновлено в 06:14
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У Лободи ледь не випали груди в екстремальному вбранні

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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників спокусливим вбранням.

У зірки ледь не випали груди в екстравагантному топі, в якому вона виступала на концерті. Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора відбувся останній концерт SUPER STAR SHOW у 2019 році! Це був Воронеж. Трохи сумно, нам було так добре з вами. Побачимося у 2020", – підписала вона під фото.

У Світлани Лободи ледь не випали груди

У Світлани Лободи ледь не випали груди

instagram / lobodaofficial /

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Відвертий образ співачки не залишив шанувальників байдужими. Багато хто написав, що вона красуня.

Світлана Лобода – відверте вбрання

Світлана Лобода – відверте вбрання

instagram / lobodaofficial /

"Надзвичайно гарна", "Як завжди красуня", "У тебе є харизма і свій стиль", "Свєтка цукерка", "Захоплююся", – відреагували шанувальники.

У Лободи ледь не випали груди в екстремальному вбранні
У Лободи ледь не випали груди в екстремальному вбранні
Лобода – концерт у Воронежі

Лобода – концерт у Воронежі

instagram / lobodaofficial /

Лобода у відвертому вбранні на концерті

Лобода у відвертому вбранні на концерті

instagram / lobodaofficial /

Світлана Лобода на сцені

Світлана Лобода на сцені

instagram / lobodaofficial /

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів. Також в листопаді вийшов спільний кліп із Тіллем Ліндеманном, де вона встала перед рокером на коліна.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія Воронеж
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія
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