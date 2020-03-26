У Лева Лещенка підтвердився коронавірус: стан украй важкий

У російського співака Лева Лещенка, який потрапив до лікарні кілька днів тому, підтвердився коронавірус. Зараз артист підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Лікарі оцінюють стан співака як вкрай важкий, пише Telegram-канал "112".

Хвороба вже спричинила двосторонню пневмонію. Лев Лещенко переведений в реанімацію. В якому стані перебуває дружина артиста, з якою він потрапив до лікарні, невідомо.

mpsh.ru

Друг Лещенка Володимир Винокур спростував дані про COVID-19. Гуморист заявив, що постійно перебуває на зв'язку зі співаком і його дружиною.

"Дурниці. Я б знав перший, а у мене такої немає інформації, хоча я весь час на зв'язку і з Льовою, і з дружиною. Він бадьорий, наскільки це можливо з двостороннім запаленням легень у 78 років", – заявив артист.

monavista.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Винокур різко висловився про госпіталізацію радянського артиста Лева Лещенка з підозрою на коронавірус.

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