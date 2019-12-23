У російської зірки лопнули груди: жінка жахнула подробицями операції

Відомій російській телеведучій Лєрі Кудрявцевій хірургічним шляхом видалили силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них.

Про це зірка сама зізналася в Instagram, опублікувавши фото з лікарні (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"15 років тому в Санкт-Петербурзі я поставила імпланти в груди фірми "МакГан". На сертифікаті було чорним по білому написано – довічна гарантія, а лікар говорив, можна танком тиснути. Тоді не було ніякої інформації, і ми ще були, як піддослідні кролики. Щороку проходжу чек-ап. Відправили на УЗД, потім на МРТ із контрастом. Вердикт! Лівий імплант порваний, протікає років п'ять-шість куди тільки можна було затекти", – написала вона.

Кудрявцевій видалили імпланти з грудей Instagram Лєри Кудрявцевої

Кудрявцевій видалили імпланти з грудей Instagram Лєри Кудрявцевої

Кудрявцева розповіла, що їй довелося перенести термінову і дуже важку операцію з видалення імплантатів з капсулою і вирізання силікону з тканин.

"Дівчата, цей пост для вас. У мене є багато інформації. Вам вирішувати, але раптом хтось почує. Детальніше напишу днями і розповім вам про "хвороби грудних імплантів". Ну, а мене, я дуже сподіваюся, ви приймете і таку. Будьте здорові", – резюмувала зірка.

Instagram Лєри Кудрявцевої

Instagram Леры Кудрявцевой

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кудрявцевій на музичному фестивалі "Нова хвиля", який проходив у серпні в Сочі, викликали лікарів через різке погіршення самопочуття.

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