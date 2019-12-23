У російської зірки лопнули груди: жінка жахнула подробицями операції

Відомій російській телеведучій Лєрі Кудрявцевій хірургічним шляхом видалили силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них.
Про це зірка сама зізналася в Instagram, опублікувавши фото з лікарні (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"15 років тому в Санкт-Петербурзі я поставила імпланти в груди фірми "МакГан". На сертифікаті було чорним по білому написано – довічна гарантія, а лікар говорив, можна танком тиснути. Тоді не було ніякої інформації, і ми ще були, як піддослідні кролики. Щороку проходжу чек-ап. Відправили на УЗД, потім на МРТ із контрастом. Вердикт! Лівий імплант порваний, протікає років п'ять-шість куди тільки можна було затекти", – написала вона.
Кудрявцевій видалили імпланти з грудей
Instagram Лєри Кудрявцевої
Кудрявцевій видалили імпланти з грудей
Instagram Лєри Кудрявцевої
Кудрявцева розповіла, що їй довелося перенести термінову і дуже важку операцію з видалення імплантатів з капсулою і вирізання силікону з тканин.
"Дівчата, цей пост для вас. У мене є багато інформації. Вам вирішувати, але раптом хтось почує. Детальніше напишу днями і розповім вам про "хвороби грудних імплантів". Ну, а мене, я дуже сподіваюся, ви приймете і таку. Будьте здорові", – резюмувала зірка.
Instagram Лєри Кудрявцевої
Instagram Леры Кудрявцевой
1. Наркоз ще не відійшов, можливо завтра пошкодую про свій одкровенні, але якщо мій пост вбереже хоч кілька дівчат від установки імплантів, значить все не даремно. 2. 15 років тому в Санкт - Петербурзі я поставила імпланти в груди фірми МакГан. На сертифікаті було чорним по білому написано - довічна гарантія, а доктор говорив - можна танком тиснути 3. Тоді не було ніякої інформації і ми ще були піддослідні кролики 🐇 4. Щороку проходжу чек - ап. Відправили на Узі, потім на МРТ з констрастом. Вердикт! Лівий імплант порваний, протікає років 5-6 куди тільки можна було затекти: (((в терміновому порядку операція з видалення імплантатів з капсулою і висічення силікону з тканин. Дуже агресивна операція, дуже 😩Девочкі - цей пост для вас, у мене є багато інформації. вам вирішувати, але раптом хтось почує. Детальніше напишу днями і розповім вам про "хвороби грудних імплантів" Ну а мене я дуже сподіваюся ви прийміть і таку 😊Будьте здорові 😍
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кудрявцевій на музичному фестивалі "Нова хвиля", який проходив у серпні в Сочі, викликали лікарів через різке погіршення самопочуття.
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