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10 січня • оновлено в 19:42
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У КВН висміяли праву руку Путіна і підкололи Зеленського: відео

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У російському КВН спародіювали прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Відео з'явилося на YouTube КВН 10 січня. Пєскова зіграв гуморист Денис Дорохов.

"Президент Путін сьогодні не на КВН. Він на важливій нараді, вирішує важливі питання, але теж з КВНщиком", - пожартував Дорохов, натякнувши на президента України Володимира Зеленського.

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У КВН висміяли праву руку Путіна і підкололи Зеленського: відео

"Мене б теж не було на КВН, але дехто з журі забрав ключі від будинку", - підколов дружину Пєскова Тетяну Навку гуморист, яка була серед суддів. Відзначимо, що сам Пєсков сидів серед глядачів і сміявся над жартами в свою адресу.

У КВН висміяли праву руку Путіна і підкололи Зеленського: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському КВН почали пародіювати Володимира Зеленського, який багато років тому брав участь в гумористичному шоу.

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Автор
Юрко Медяник
Особи
Дмитро Пєсков Сергій Собянін
Місце
Росія
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