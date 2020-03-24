У КВН висміяли багатства топпропагандиста Кремля: Соловйов прокоментував

Телеведучий і топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов відповів на жарт в КВН про його вілли в Італії. Член команди "Така історія", який зображав журналіста, вийшов на сцену під рядок з пісні гурту "Анімація" "Я люблю свою родину! Вроде бы".

Соловйов заявив, що цей жарт не про нього, пише видання "Підйом!"

"Батьківщину я якраз люблю, усвідомлено", - заявив Соловйов.

Слова про італійську нерухомість зачепили ведучого і він порадив комікам звернути увагу на багатства ведучих Першого каналу.

"Могли б заспівати і про ведучих Першого каналу: там-то список щодо нерухомості - мама не горюй. Законом це не заборонено - будь ласка", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Соловйов в прямому ефірі свого шоу на каналі "Росія 1" образив главу Львова Андрія Садового, назвавши його "сволотою".

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!