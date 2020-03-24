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24 березня • оновлено в 18:40
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У КВН висміяли багатства топпропагандиста Кремля: Соловйов прокоментував

6.1т
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Телеведучий і топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов відповів на жарт в КВН про його вілли в Італії. Член команди "Така історія", який зображав журналіста, вийшов на сцену під рядок з пісні гурту "Анімація" "Я люблю свою родину! Вроде бы".

Соловйов заявив, що цей жарт не про нього, пише видання "Підйом!"

У КВН висміяли багатства топпропагандиста Кремля: Соловйов прокоментував
"Батьківщину я якраз люблю, усвідомлено", - заявив Соловйов.

Слова про італійську нерухомість зачепили ведучого і він порадив комікам звернути увагу на багатства ведучих Першого каналу.

"Могли б заспівати і про ведучих Першого каналу: там-то список щодо нерухомості - мама не горюй. Законом це не заборонено - будь ласка", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Соловйов в прямому ефірі свого шоу на каналі "Росія 1" образив главу Львова Андрія Садового, назвавши його "сволотою".

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Автор
Марія Дідик
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
То есть, в КВН преувеличили и обманули, а Обоз повёлся.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Альгин Михаил, фото по интернету гуляет про его виллу на оз. Комо, только вам нужно разрешение поверить в это...однохромосомные
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