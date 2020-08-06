У квартирі вбитого репера проживала ще одна дівчина: коханка Картрайта розповіла нові деталі
У квартирі українського репера Енді Картрайта та його дружини Марини Кохал в Санкт-Петербурзі (Росія) проживала ще одна дівчина, яка орендувала в них кімнату.
Про це розповіла слідчим під час допиту коханка музиканта Надія Романенко, пише видання "База".
"Вона проживала в кімнаті, розташованій між кімнатами, де жив Юшко і його теща з дитиною. Це я знаю з його слів. я намагалася не проходити поруч з їхнім будинком, тому що Кохал неадекватна", – розповіла 25-річна Надія.
Коханці репера більше нічого невідомо про дівчину. Романенко зізналася, що переживає, що їй можуть помститися за те, що вона дала свідчення.
"Я дуже боюся за своє життя, тому що вважаю, що Кохал не могла одна скоїти такий злочин. Я боюся, що на мене буде вчинено тиск і будуть надходити погрози моєму життю. Я вважаю це суттєвим і реальним", – поділилася Романенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російський репер українського походження Енді Картрайт помер в Санкт-Петербурзі. Марина Кохал нібито дізналася про смерть чоловіка від передозування наркотиків, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло і розклала по пакетах. На четвертий день вона зателефонувала адвокату й повідомила про те, що трапилося. Той, в свою чергу, повідомив в поліцію.
Однак в поліції спростували версію Кохал. Первинний аналіз не виявив наркотиків в організмі померлого репера.
Також стало відомо, що Кохал розчленувала чоловіка разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту у квартирі знаходився їхня з музикантом 2,5-річна дитина.
ЗМІ поширили інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці та відварила їх з сіллю.
Кохал заарештували на два місяці за звинуваченням в умисному вбивстві чоловіка.