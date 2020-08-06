У квартирі вбитого репера проживала ще одна дівчина: коханка Картрайта розповіла нові деталі

У квартирі українського репера Енді Картрайта та його дружини Марини Кохал в Санкт-Петербурзі (Росія) проживала ще одна дівчина, яка орендувала в них кімнату.

Про це розповіла слідчим під час допиту коханка музиканта Надія Романенко, пише видання "База".

"Вона проживала в кімнаті, розташованій між кімнатами, де жив Юшко і його теща з дитиною. Це я знаю з його слів. я намагалася не проходити поруч з їхнім будинком, тому що Кохал неадекватна", – розповіла 25-річна Надія.

Коханка Картрайта Надія Романенко baza.io

Коханці репера більше нічого невідомо про дівчину. Романенко зізналася, що переживає, що їй можуть помститися за те, що вона дала свідчення.

"Я дуже боюся за своє життя, тому що вважаю, що Кохал не могла одна скоїти такий злочин. Я боюся, що на мене буде вчинено тиск і будуть надходити погрози моєму життю. Я вважаю це суттєвим і реальним", – поділилася Романенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: