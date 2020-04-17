У "Кварталі" яскраво потролили трансляцію Великодня на ТБ
Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий висміяв новину про те, що богослужіння на Великдень транслюватимуться на телебаченні.
Так, у новому випуску шоу "ЧистоNews" актор пожартував, що він радий, що цього року не потрібно буде йти до церкви на Великдень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Обійдемося без жартівників: "А чому ти лисину не пофарбував?", "А давай яйцем ударимось з твоєю головою", "Може тобі голову посвятити?" І це тільки священик", – каже Кошовий.
Крім того, за словами коміка, він знайшов багато плюсів у тому, що Великдень пройде в самоізоляції:
"По-перше, можна не фарбувати яйця. Тому що, мені здається, їх фарбували тільки для того, щоб похвалитися, коли в черзі стоїш перед церквою: кошики всі відкривають – і світять яйцями. По-друге, можна паску не пекти, можна замовити доставку. Я вже уявляю ранок поблизу церкви: йде священик, до нього спиною стоять з відкритими рюкзами кур'єри, він бризкає туди святою водою й кур'єри їдуть. Але є і питання: коли будуть транслювати службу по телевізору, потрібно стояти, як у церкві, або сидіти, як зазвичай перед телевізором? З одного боку, стояти якось дуже дивно, а з іншого боку, і сидіти нешанобливо. Або стояти, поки йде служба, а потім сідати під час реклами? І чи буде реклама? І взагалі транслювати службу по телевізору якось нечесно. Всі знають, якщо битися яйцями з телевізором, виграє телевізор".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актори студії "Квартал 95" висміяли поради президента Білорусі Олександра Лукашенка про лікування коронавірусу.