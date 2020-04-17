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17 квітня • оновлено в 12:22
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У "Кварталі" яскраво потролили трансляцію Великодня на ТБ

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Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий висміяв новину про те, що богослужіння на Великдень транслюватимуться на телебаченні.

Так, у новому випуску шоу "ЧистоNews" актор пожартував, що він радий, що цього року не потрібно буде йти до церкви на Великдень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Євген Кошовий

Євген Кошовий

rbc.ua

"Обійдемося без жартівників: "А чому ти лисину не пофарбував?", "А давай яйцем ударимось з твоєю головою", "Може тобі голову посвятити?" І це тільки священик",каже Кошовий.

Євген Кошовий

Євген Кошовий

кадр з відео

Крім того, за словами коміка, він знайшов багато плюсів у тому, що Великдень пройде в самоізоляції:

"По-перше, можна не фарбувати яйця. Тому що, мені здається, їх фарбували тільки для того, щоб похвалитися, коли в черзі стоїш перед церквою: кошики всі відкриваютьі світять яйцями. По-друге, можна паску не пекти, можна замовити доставку. Я вже уявляю ранок поблизу церкви: йде священик, до нього спиною стоять з відкритими рюкзами кур'єри, він бризкає туди святою водою й кур'єри їдуть. Але є і питання: коли будуть транслювати службу по телевізору, потрібно стояти, як у церкві, або сидіти, як зазвичай перед телевізором? З одного боку, стояти якось дуже дивно, а з іншого боку, і сидіти нешанобливо. Або стояти, поки йде служба, а потім сідати під час реклами? І чи буде реклама? І взагалі транслювати службу по телевізору якось нечесно. Всі знають, якщо битися яйцями з телевізором, виграє телевізор".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актори студії "Квартал 95" висміяли поради президента Білорусі Олександра Лукашенка про лікування коронавірусу.

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Автор
Анна Міхно
Особи
студія "95 квартал" Євген Кошовий
Місце
Україна
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