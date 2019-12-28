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28 грудня • оновлено в 16:13
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У Кудрявцевої луснули груди: який вигляд мала зірка ТБ до пластики

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Популярній російській телеведучій Лєрі Кудрявцевій, яка 15 років тому збільшила груди, зробили термінову операцію з видалення силіконових імплантів. Так, хірургічне втручання знадобилося через те, що у неї луснув один із них.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, який вигляд мала знаменитість до пластичних операцій.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

Фото: instanews-media.ru

Лєра Кудрявцева раніше офіційно не підтверджувала, що користувалася послугами пластичних хірургів. Однак, якщо порівняти фото телеведучої в молодості й зараз, можна знайти деякі зміни в її зовнішності.

Лєра Кудрявцева до і після

Лєра Кудрявцева до і після

Фото: passion.ru

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Зазначимо, що телеведуча збільшила об'єм губ і змінила форму носа. Також Кудрявцева, ймовірно, зробила й пластику повік. У медицині процедуру називають блефаропластикою. Деякий час у зірки спостерігалися істотні мішки під очима, але вони швидко зникли.

Лєра Кудрявцева збільшила губи

Лєра Кудрявцева збільшила губи

Лєра Кудрявцева змінила форму носа

Лєра Кудрявцева змінила форму носа

Крім того, як нещодавно стало відомо, зірка 15 років тому збільшила груди за допомогою силіконових імплантів.

Лєра Кудрявцева збільшила груди

Лєра Кудрявцева збільшила груди

А також, можливо, зробила ліпосакцію в області стегон та живота. Адже на кількох світських заходах було добре видно, що Кудрявцева трохи погладшала, а вже буквально за кілька днів її фігура знову стала витонченою та стрункою.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шанувальники української співачки Ані Лорак запідозрили її в невдалій пластиці.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Лера Кудрявцева
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Raider Raider
Raider Raider
Тьфу , гадость , кукла недоделанная.
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