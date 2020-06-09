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9 червня • оновлено в 18:15
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У крові Єфремова виявили наркотики: опубліковані фото експертизи

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У крові й сечі російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в Москві, виявили наркотики.

Про це повідомляє Telegram-канал 112. За словами інсайдерів, в аналізах знайшли сліди кокаїну і канабіноїдів. Зазначається, що слідчий виписав постанову на обшук у квартирі артиста (фото з медвисновком дивіться нижче).

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

Фото: hellomagazine.com

Не тільки алкоголь: в крові Єфремова виявили наркотики

Фото: Telegram-канал 112

Не тільки алкоголь: в крові Єфремова виявили наркотики

Фото: Telegram-канал 112

Нагадаємо: раніше експертиза виявила в крові у актора 2,1 проміле алкоголю – це відповідає приблизно 0,5-0,7 літра горілки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі. Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не планує виправдовувати батька та вкрай розчарована в ньому.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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