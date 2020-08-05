У крові Єфремова після ДТП знайшли сліди марихуани та кокаїну
Згідно з матеріалами справи, зачитаним 5 серпня в Пресненському суді Москви, актор Михайло Єфремов в момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
Про це повідомляють "РИА Новости". Крім того, за словами інсайдерів, в машині артиста знайшли сліди гашишного масла і гашиш.
До речі, раніше стало відомо, що Михайло Єфремов був один у своєму автомобілі в момент аварії. Також, згідно з результатами експертизи, зачитаними в суді, позашляховик артиста був технічно справний.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.