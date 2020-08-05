У крові Єфремова після ДТП знайшли сліди марихуани та кокаїну

Юля Ухіна Люди 16:19, 5.08.2020

Згідно з матеріалами справи, зачитаним 5 серпня в Пресненському суді Москви, актор Михайло Єфремов в момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.

Про це повідомляють "РИА Новости". Крім того, за словами інсайдерів, в машині артиста знайшли сліди гашишного масла і гашиш.

До речі, раніше стало відомо, що Михайло Єфремов був один у своєму автомобілі в момент аварії. Також, згідно з результатами експертизи, зачитаними в суді, позашляховик артиста був технічно справний.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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