"У кризовому відділенні": зірка Stand Up потрапила в лікарню

Російська актриса, зірка Stand Up Юлія Ахмедова потрапила в одну з московських лікарень, де буває вже не вперше.

Про стан 36-річної артистки розповіли очевидці в коментарі виданню "СтарХіт", уточнивши, що дівчину направили до "кризового відділення".

"Зараз лежу в кризовому відділенні з нервовим зривом. Тут же перебуває Юлія Ахмедова, як і минулого року. Відчуття, що вона звідси й не виходить, лежить в платному боксі", – розповіла одна з пацієнток.

Юлія Ахмедова в Stand Up кадр з відео

У свою чергу, директор Ахмедової відмовився коментувати інформацію про проблеми Юлії зі здоров'ям. Він зазначив, що 17 жовтня у артистки заплановано виступ у Смоленську.

"Не підкажу, де вона проходить лікування, не знаю. Хто вам може підказати, теж не знаю. Не я точно. Ви можете мені зателефонувати щодо концертів", – зазначив він.

За даними видання, у Юлії дуже насичений робочий графік. Крім Stand Up і гастролей, вона часто з'являється в журі шоу "Танці", а в розкладі також вказано виступи в Брянську та Пензі.

Шанувальники вважають, що проблеми зі здоров'ям могли виникнути через невдачу в особистому житті, про яку Ахемедова не поширюється.

Відео: виступи Юлії Ахмедової в Stand Up

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лікарню потрапила відома актриса Анастасія Заворотнюк, у якій за версією ЗМІ, діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку. 4 жовтня з'явилася інформація, що артистка погасила всі борги.

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