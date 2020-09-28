У Криму влаштували бал у розпал пандемії: у мережі розкритикували свято через порушення заходів карантину

У неділю, 27 вересня, в окупованому Севастополі (Крим) пройшов традиційний офіцерський бал.

Так, цьогоріч він був присвячений 75-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. На свято, незважаючи на пандемію коронавірусу, зібралися близько 1 тисячі осіб з різних регіонів РФ. Про це повідомило видання "ТАСС" на офіційній сторінці в Twitter (щоб переглянути всі фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що учасники урочистої події кілька годин безперервно виконували романтичні танці в гарних вбраннях. На знімках можна побачити, що жінки були одягнені в елегантні вечірні сукні, а чоловіки – у парадні мундири, або ж класичні костюми. Однак варто зазначити, що всі вони танцювали без захисних масок, що також не сподобалося користувачам у мережі.

Telegram-канал "ТАСС"

Telegram-канал "ТАСС"

Telegram-канал "ТАСС"

Telegram-канал "ТАСС"

До речі, у мережі розкритикували свято через порушення заходів карантину і ходіння без захисних масок.

"Близько тисячі людей з різних регіонів. Потанцювали та по домівках. Все супер, але в Москві ось штрафують, якщо знаходишся без маски в громадському місці. Чи це інше?", "А багатеньким оленям вже маски носити не треба? Нехай би перезаражали всі один одного", "Бл*ть, коронавірус гуляє, а вони бали влаштовують. Ні маски, ні дистанції – нічого! Вдома сидіти треба – карантин же", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL 8 вересня в окупованому Донецьку виступив російський співак Григорій Лепс. Концерт артиста відбувся на площі Леніна з нагоди "Дня визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників під час Великої Вітчизняної війни".