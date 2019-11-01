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1 листопада • оновлено в 20:34
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"У кожному сезоні": стало відомо про накрутки голосів на "Танцях з зірками"

1.6т Читати матеріал російською

На популярному українському проекті "Танці з зірками" щорічно бувають випадки з накруткою голосів.

Подробицями поділилася в інтерв'ю виданню Viva.ua керівник відділу іміджевого просування групи "1+1 media" Ольга Гудзь, яка знає все про телевізійну кухню.

"За голосуванням на наших проектах стежить незалежний аудитор. Продюсери відразу бачать, якщо йде неорганічний приріст голосів. На жаль, ми стикалися з такими випадками в кожному сезоні", – пояснила вона.

"У кожному сезоні": стало відомо про накрутки голосів на "Танцях з зірками"

Фото: 1plus1.ua

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За словами Гудзь, такі голоси зазвичай анулюються, а з учасником, чий рейтинг стрімко починає таким чином зростати, проводять бесіду.

"Як правило, без накруток вони швидко залишають проект", – констатувала керівник PR-відділу телеканалу.

Ольга Гудзь розповіла про накрутку голосів на "Танцях з зірками"

Ольга Гудзь розповіла про накрутку голосів на "Танцях з зірками"

viva

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року кілька випусків шоу поспіль виявлялися в центрі скандалу. У восьмому ефірі в ході глядацького та суддівського голосування вилетіли Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. Всі подробиці читайте тут.

Дев'ятий випуск шоу покинули Людмила Барбір і Дмитро Жук, через що користувачі почали критикувати суддів і сам проект.

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Місце
Україна
Теги
Танці з зірками шоу-бизнес
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Karnakov Alexandr
Karnakov Alexandr
Жалкое подобие "Танцуют все" на СТБ. Что танцы, что судейство, что голосование. Развод зрителей на деньги - 50 СМС по 4 грн с мелочью - еще до танца, просто за своего. Может, он ногу подвернет, и вообще танцевать не выйдет - а уже лидер по зрительским голосам.
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