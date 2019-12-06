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6 грудня • оновлено в 07:45
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У костюмі Санти: в мережу злили архівні пікантні фото Меган Маркл

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У мережі з'явилися фотографії Меган Маркл, на яких вона сфотографована в спокусливому костюмі Санта-Клауса.

На фотографіях, опублікованих The Sun, герцогиня Сасекська позує в короткій червоній сукні і на 12-сантиметрових підборах.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

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Повідомляється, що пікантні знімки - кадри з телешоу "Deal or No Deal", де Маркл працювала моделлю в 2006-2007 роках.

Меган Марлк

Меган Марлк

The Sun

Як пише видання, щоб отримати цю роботу, дівчата проходили спеціальний кастинг в купальниках. Більш того, перед кожним знімальним днем моделей зважували – продюсери стежили, щоб вони не набрали вагу.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

Також, за словами однієї з моделей, яка працювала тоді з Меган, в павільйоні було дуже холодно. Крім того, їм годинами доводилося ходити в тісних туфлях на підборах, тому в кінці дня дуже боліли ноги.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Меган Маркл
Місце
Великобританія
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