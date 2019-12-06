У костюмі Санти: в мережу злили архівні пікантні фото Меган Маркл

У мережі з'явилися фотографії Меган Маркл, на яких вона сфотографована в спокусливому костюмі Санта-Клауса.
На фотографіях, опублікованих The Sun, герцогиня Сасекська позує в короткій червоній сукні і на 12-сантиметрових підборах.
Меган Маркл
The Sun
Повідомляється, що пікантні знімки - кадри з телешоу "Deal or No Deal", де Маркл працювала моделлю в 2006-2007 роках.
Меган Марлк
The Sun
Як пише видання, щоб отримати цю роботу, дівчата проходили спеціальний кастинг в купальниках. Більш того, перед кожним знімальним днем моделей зважували – продюсери стежили, щоб вони не набрали вагу.
Меган Маркл
The Sun
Також, за словами однієї з моделей, яка працювала тоді з Меган, в павільйоні було дуже холодно. Крім того, їм годинами доводилося ходити в тісних туфлях на підборах, тому в кінці дня дуже боліли ноги.
Меган Маркл
The Sun
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Меган Маркл і принц Гаррі порушили багато традицій королівської сім'ї. Герцогиня відмовилася народжувати в тому ж місці, де це робили Кейт Міддлтон і принцеса Діана.
4 квітня Маркл і принц Гаррі переїхали в новий будинок, в реставрацію якого вклали багато грошей.
Герцогиня відмовилася від послуг придворних акушерів, захотівши, щоб при пологах була присутня приватна команда медиків-жінок.
А вже майже перед пологами Меган і Гаррі повідомили, що не позуватимуть з дитиною.
6 травня біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекському доставили з лікарні в резиденцію.
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