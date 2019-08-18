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У костюмі Меладзе? Брежнєва заінтригувала фанів відвертим фото

1.2т Читати матеріал російською

Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії, показала новий знімок, чим спантеличила шанувальників.

На фото, опублікованому в Instagram, співачка позує в чоловічому костюмі (щоб подивитися зображення, доскрольте до кінця).

"Віра, цей костюм часом не Костянтина?" – відзначили фани зірки.

Віра Брежнєва відповіла на питання ствердно.

У костюмі Меладзе? Брежнєва заінтригувала фанів відвертим фото
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Більшість коментаторів позитивно оцінили образ співачки, проте деякі все ж розкритикували вбрання.

У костюмі Меладзе? Брежнєва заінтригувала фанів відвертим фото
У костюмі Меладзе? Брежнєва заінтригувала фанів відвертим фото
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У костюмі Меладзе? Брежнєва заінтригувала фанів відвертим фото

"Ні краси, ні харизми!" – написала nataliiaklochai.

У костюмі Меладзе? Брежнєва заінтригувала фанів відвертим фото

"Руку-то вони даремно вам в кишеню засунули. Потрібно було б хоч великий пальчик виставити", – додав imorozovalexey.

У костюмі Меладзе? Брежнєва заінтригувала фанів відвертим фото

"Немов хіпі - я відчуваю себе вільною, реалізованої, привабливою. Молодим дівчатам, які з надмірною серйозністю ставляться до своєї зовнішності, хочеться сказати: "Розслабтеся, зовнішність, звичайно, важлива, але набагато важливіше ваша енергетика, харизма, доброта". Впевненість в собі не приходить просто так з віком, це довга робота над собою. "@Voguerussia @voguerussiabeauty @mercuryjewellery #VeraforVogue #Vera #Vogue

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

ververa, Instagram

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

ververa, Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва зробила відверте зізнання про інтим із Костянтином Меладзе.

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Особи
Віра Брежнєва Костянтин Меладзе
Місце
Росія
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