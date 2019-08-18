У костюмі Меладзе? Брежнєва заінтригувала фанів відвертим фото

Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії, показала новий знімок, чим спантеличила шанувальників.

На фото, опублікованому в Instagram, співачка позує в чоловічому костюмі (щоб подивитися зображення, доскрольте до кінця).

"Віра, цей костюм часом не Костянтина?" – відзначили фани зірки.

Віра Брежнєва відповіла на питання ствердно.

Більшість коментаторів позитивно оцінили образ співачки, проте деякі все ж розкритикували вбрання.

"Ні краси, ні харизми!" – написала nataliiaklochai.

"Руку-то вони даремно вам в кишеню засунули. Потрібно було б хоч великий пальчик виставити", – додав imorozovalexey.

Віра Брежнєва ververa, Instagram

Віра Брежнєва ververa, Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва зробила відверте зізнання про інтим із Костянтином Меладзе.

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