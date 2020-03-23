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23 березня • оновлено в 13:40
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У королівській родині скасували ще одне весілля: постраждав брат Кейт Міддлтон

1.4т
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Брат Кейт Міддлтон, 32-річний Джеймс був змушений скасувати своє весілля з 29-річною француженкою Алізе Тевене через пандемію коронавірусу.

Про це пише видання Daily Mail.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене

Getty

Так, відомо, що весільна церемонія Джеймса була запланована на літо 2020 року. Однак тепер пара має намір одружитися після того, як вірус вщухне.

"Це дуже сумно, але просто непрактично проводити святкування в кризу. Вони вирішили почекати, поки всі їхні гості зможуть долучитися до весілля", – передає рішення Джеймса його близький знайомий.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що весілля онуки королеви Великобританії Єлизавети II принцеси Беатріс опинилося під загрозою зриву через коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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