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10 грудня • оновлено в 13:39
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У конкурсі ''Міс Всесвіт'' вперше взяла участь відкрита лесбійка. Фото

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Представниця М'янми (Бірми), 21-річна Све Зін Хтет стала першою відкритою лесбійкою, яка взяла участь у конкурсі "Міс Всесвіт".

Як повідомляє видання People, дівчина не завоювала корону, проте донесла світові свій меседж: закохуються в людину, а не в гендер. Зазначається, що у своїй орієнтації Хтет зізналася за кілька днів до конкурсу в особистому інтернет-блозі. Таким вчинком модель прагне змінити ставлення до ЛГБТК-спільноти у своїй країні.

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

"Сумно, що в Бірмі представників ЛГБТК не приймають. Інші люди зневажають їх та дискримінують... Але я відчуваю, ніби почала нову главу в житті", — заявила конкурсантка.

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Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Зазначається: те, що її сексуально приваблюють жінки, Све Зін Хтет усвідомила у віці 15-16. Протягом останніх трьох років дівчина зустрічається з бірманської співачкою Gae Gae, яка теж досі відкрито не заявляла про свою орієнтацію.

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зін Хтет

Све Зін Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

До речі, за перебування в одностатевих стосунках законодавство М'янми передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном від 10 років до довічного. Водночас, уточнює видання, "на практиці цей закон не застосовується".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році представниця Іспанії Анжела Понсе стала першою трансгендерною жінкою, яка взяла участь у конкурсі "Міс Всесвіт". Вона не змогла потрапити в топ-20, проте стала однією з конкурсанток, яку запам'ятали найбільше.

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Автор
Крістіна Долматова
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Росеяны вон в мoчу влюблены! Носятся со своей мoчой и с чужой, шо дуpень со стyпой! Мoченосцы, бля!
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