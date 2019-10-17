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17 жовтня • оновлено в 17:35
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У кокаїновому скандалі Бочкаревой замішана ще одна зірка

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У скандалі з російською актрисою Наталією Бочкарьовою, яку спіймали з кокаїном, може бути замішаний відомий репер.

Про це повідомив "Московский комсомолец", пославшись на свої джерела в правоохоронних органах.

"Нам стало відомо, що персонажі світської тусовки досить довгий час купували товар у одного і того ж наркодилера. Але десь пару місяців назад якість"дурі" різко знизилася", - заявило джерело газети.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

НТВ

За його словами, вихід - інтернет-магазин - колегам запропонував один з відомих реперів. Видання стверджує, що знає його ім'я, але не називає.

Клієнтам інтернет-магазину необхідно було перевести гроші продавцю, після чого їм відправляли адресу "закладки" - зазвичай під'їзд одного з будинків в спальному районі Москви.

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За інформацією оперативників, для "закладок" часто використовували будинок номер 23 по Щелковському шосе. Журналісти стверджують, що саме за цією адресою за годину до затримання з'являвся автомобіль Бочкарьової.

Бочкарьова попалася з кокаїном

Бочкарьова попалася з кокаїном

Рамблер

Також в ЗМІ написали, що є підстави сумніватися в щирості співробітників ДПС, які випадково затримали актрису.

У своїх поясненнях обидва вказують, що зупинили машину чисто інтуїтивно, для перевірки документів. Але на записи з камер відеофіксації системи "Потік" ГИБДД (апаратно-програмний комплекс, призначений для ідентифікації державних номерних знаків автомобілів) була помічена так звана машина-супровід, що слідувала за автомобілем актриси від будинку на Щелковскому шосе до місця затримання. Після чого машина зникла в невідомому напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
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