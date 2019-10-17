У кокаїновому скандалі Бочкаревой замішана ще одна зірка

У скандалі з російською актрисою Наталією Бочкарьовою, яку спіймали з кокаїном, може бути замішаний відомий репер.

Про це повідомив "Московский комсомолец", пославшись на свої джерела в правоохоронних органах.

"Нам стало відомо, що персонажі світської тусовки досить довгий час купували товар у одного і того ж наркодилера. Але десь пару місяців назад якість"дурі" різко знизилася", - заявило джерело газети.

Наталя Бочкарьова НТВ

За його словами, вихід - інтернет-магазин - колегам запропонував один з відомих реперів. Видання стверджує, що знає його ім'я, але не називає.

Клієнтам інтернет-магазину необхідно було перевести гроші продавцю, після чого їм відправляли адресу "закладки" - зазвичай під'їзд одного з будинків в спальному районі Москви.

За інформацією оперативників, для "закладок" часто використовували будинок номер 23 по Щелковському шосе. Журналісти стверджують, що саме за цією адресою за годину до затримання з'являвся автомобіль Бочкарьової.

Бочкарьова попалася з кокаїном Рамблер

Також в ЗМІ написали, що є підстави сумніватися в щирості співробітників ДПС, які випадково затримали актрису.

У своїх поясненнях обидва вказують, що зупинили машину чисто інтуїтивно, для перевірки документів. Але на записи з камер відеофіксації системи "Потік" ГИБДД (апаратно-програмний комплекс, призначений для ідентифікації державних номерних знаків автомобілів) була помічена так звана машина-супровід, що слідувала за автомобілем актриси від будинку на Щелковскому шосе до місця затримання. Після чого машина зникла в невідомому напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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