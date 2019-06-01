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"У когось пригоріло": в Росії образили Крида тизером до шоу "Холостяк"

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На російському телеканалі ТНТ випустили тизер нового шоу "Холостяк", в якому образили відомого російського репера Єгора Крида.

Ролик швидко видалили з мережі, але артист зберіг його і опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Зацініть офіційний тизер до нового сезону" Холостяка ". Мабуть, у декого пригоріло після інтерв'ю. Несіть вогнегасник. Ps Ролик видалили, але Інтернет все пам'ятає!" — підписав Крід.

У ролику представили нарізку з 6 сезону шоу з Єгором, де закадровий голос заявив, що в 2019 році проект будуватиметься навколо "справжнього мужика".

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"Приходь на кастинг "Холостяка"! Тепер зі справжнім мужиком", — сказав закадровий голос, після чого показали Крида, який говорить: "Я б навряд чи на таке погодився".

Єгор Крід у "Холостяк-6"

Єгор Крід у "Холостяк-6"

Кадр зі скандального тізера ТНТ

Шанувальники встигли показати реперу цей ролик, а в коментарях жорстко прокоментували подібну образу на телеканалі.

"У когось пригоріло": в Росії образили Крида тизером до шоу "Холостяк"

Цей тизер вийшов після того, як репер дав інтерв'ю журналісту Юрію Дудю в програмі "вДудь", де розповів про закулісся шоу.

"Коли мене покликали перший раз на проект "Холостяк", я відмовився. Через 2-2,5 роки мене покликали ще раз, і я знову відмовився. Потім зі мною кілька разів зустрічалися і вмовляли піти, але я відмовився", – зізнався він.

Єгор Крід в програмі "вДудь"

Єгор Крід в програмі "вДудь"

Скріншот

Крід погодився брати участь за умовою, що не буде сценарію, він придумає всі побачення сам і буде іноді щось підказувати по зйомках.

"Є коробка, куди тебе посадили з якоюсь дівчиною. І ви там три місяці. Або ви вб'єте один одного, або між вами щось станеться. Тут така ж історія і також працює цей проект", – пояснив він.

Переможницею стала Дар'я Клюкіна, яка майже відразу вийшла заміж за топ-менеджера телеканалу ТНТ. Крід пояснив, що розлучився з нею, тому що дівчина опинилася лукавою.

Дарина Клюкіна

Дарина Клюкіна

instagram.com/klyukina_d

"Я подивився проект, і подивився з боку, що вона говорила про інших учасниць: "ти підстилка для чоловіків". Я подумав, що її не такою знаю. І після проекту наші стосунки зійшли нанівець. Минуло десь місяці 4, ми з нею зустрілися – вона сказала мені, що вона мене любить. Я сказав їй: "добре, ти готова видалити свій Instagram прямо зараз?". І вона мені сказала: "звичайно, ні, з чого раптом я видалятиму свій Instagram? Це моя аудиторія. Я кажу: "це моя аудиторія". І тоді ми потиснули один одному руки і розійшлися", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в коментарі Дудю Крід також розповів подробиці про скандал із зірваним концертом в Абу-Дабі. За його словами, винуватцем виявилася компанія глави Російської Медіагрупи Володимира Кисельова, яка організовувала захід. А сам друг президента РФ Володимира Путіна погрожував зламати життя музиканту.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Єгор Крід
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїХолостяк-6шоу-бизнес
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