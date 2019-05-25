"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса

Дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка засвітилася на Каннському кінофестивалі в компанії знаменитого голлівудського актора Антоніо Бандераса.

Відповідні фотографії з'явилися в Instagram-акаунті Навки. На знімках вона обіймається з Бандерасом, а той позує на камеру з келихом у руці.

"Неймовірно привабливий чоловік і безумовно шикарний актор", – написала в своєму пості росіянка.

У коментарях до публікації більшість фоловерів розхвалили Навку за вбрання і зовнішній вигляд, однак деяким користувачам не сподобалася поява дружини Пєскова на фестивалі.

instagram.com/tatiana_navka

instagram.com/tatiana_navka

"Невже у дружини прес-секретаря президента немає інших турбот, крім ходьби по червоних доріжках? І чому вона там?.. Не цим треба хвалитися", "Вам би скромнішою бути", "Добре дружини секретарів живуть. Коли тільки встигає бізнесом займатися", "У когось нервово заворушились вусики", – пишуть під постом.

instagram.com/tatiana_navka

instagram.com/tatiana_navka

instagram.com/tatiana_navka

Нагадаємо, за день до цього Навка прийшла на Канський кінофестиваль у вечірній сукні з глибоким вирізом до самої талії, що розлютило мережу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше дружина прес-секретаря президента Росії Тетяна Навка зустріла Старий Новий рік на Мальдівських островах, забронювавши найдорожчу віллу в комплексі.

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