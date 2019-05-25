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"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса

5.3тЧитати матеріал російською

Дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка засвітилася на Каннському кінофестивалі в компанії знаменитого голлівудського актора Антоніо Бандераса.

Відповідні фотографії з'явилися в Instagram-акаунті Навки. На знімках вона обіймається з Бандерасом, а той позує на камеру з келихом у руці.

"Неймовірно привабливий чоловік і безумовно шикарний актор", – написала в своєму пості росіянка.

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У коментарях до публікації більшість фоловерів розхвалили Навку за вбрання і зовнішній вигляд, однак деяким користувачам не сподобалася поява дружини Пєскова на фестивалі.

"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

"Невже у дружини прес-секретаря президента немає інших турбот, крім ходьби по червоних доріжках? І чому вона там?.. Не цим треба хвалитися", "Вам би скромнішою бути", "Добре дружини секретарів живуть. Коли тільки встигає бізнесом займатися", "У когось нервово заворушились вусики", – пишуть під постом.

"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса
"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса
"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса
"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса
"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

"У когось нервово заворушились вусики": дружину Пєскова застукали в обіймах Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

Нагадаємо, за день до цього Навка прийшла на Канський кінофестиваль у вечірній сукні з глибоким вирізом до самої талії, що розлютило мережу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше дружина прес-секретаря президента Росії Тетяна Навка зустріла Старий Новий рік на Мальдівських островах, забронювавши найдорожчу віллу в комплексі.

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Тема
Каннський кінофестиваль
Особи
Дмитро ПєсковТетяна НавкаАнтоніо Бандерас
Теги
Новини РосіїInstagramфотографиишоу-бизнес
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да ладно скулить, майдауны! И вас пустят! Потом! Ковер заметать!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Kuksov Micha,а пока жид мечтаешь,не отвлекайся заметай ковёр.
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