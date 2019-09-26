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27 вересня • оновлено в 19:49
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"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак

10.4т Читати матеріал російською

Російський шоумен і гуморист Максим Галкін скористався новим додатком Gradient, який робить схожим на знаменитостей, і став телеведучою Ксенією Собчак.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. "У когось є телефон Богомолова?" — жартома написав Галкін.

"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак

Максим Галкін

Фото з Instagram

"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак

Максим Галкін перетворився в Ксенію Собчак

Фото з Instagram

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Зазначимо, що цей пост викликав бурхливу реакцію мережі, і привернув увагу колишнього чоловіка Собчак Максима Віторгана, який підтримав стьоб Галкіна.

"Спочатку до мене!" — написав актор, чим викликав ще більший сміх у підписників Галкіна.

"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак

Максим Віторган

Фото з Instagram

"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак
"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак
"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак
"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак

Раніше OBOZREVATEL випробував додаток Gradient і показав, хто із зірок Заходу найбільше схожий на українських і російських колег.

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Особи
Максим Галкін Максим Віторган Ксенія Собчак
Місце
Росія
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