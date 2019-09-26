"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак

Російський шоумен і гуморист Максим Галкін скористався новим додатком Gradient, який робить схожим на знаменитостей, і став телеведучою Ксенією Собчак.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. "У когось є телефон Богомолова?" — жартома написав Галкін.

Максим Галкін Фото з Instagram

Максим Галкін перетворився в Ксенію Собчак Фото з Instagram

Зазначимо, що цей пост викликав бурхливу реакцію мережі, і привернув увагу колишнього чоловіка Собчак Максима Віторгана, який підтримав стьоб Галкіна.

"Спочатку до мене!" — написав актор, чим викликав ще більший сміх у підписників Галкіна.

Максим Віторган Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL випробував додаток Gradient і показав, хто із зірок Заходу найбільше схожий на українських і російських колег.

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