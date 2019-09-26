"У когось є телефон Богомолова?" Галкін і Віторган затролили Собчак

Російський шоумен і гуморист Максим Галкін скористався новим додатком Gradient, який робить схожим на знаменитостей, і став телеведучою Ксенією Собчак.
Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. "У когось є телефон Богомолова?" — жартома написав Галкін.
Максим Галкін
Фото з Instagram
Максим Галкін перетворився в Ксенію Собчак
Фото з Instagram
Зазначимо, що цей пост викликав бурхливу реакцію мережі, і привернув увагу колишнього чоловіка Собчак Максима Віторгана, який підтримав стьоб Галкіна.
"Спочатку до мене!" — написав актор, чим викликав ще більший сміх у підписників Галкіна.
Максим Віторган
Фото з Instagram
Раніше OBOZREVATEL випробував додаток Gradient і показав, хто із зірок Заходу найбільше схожий на українських і російських колег.
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