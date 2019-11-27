У Китаї помер популярний актор: останні кадри з ним

35-річний тайваньсько-канадський актор і модель Годфрі Гао помер на зйомках китайського екшн-реаліті Chase Me.

Зазначається, що Гао погіршало під час бігу на одному з етапів змагань. Про це повідомляє BBC.

Він впав приблизно на середині дистанції і був спішно доставлений в госпіталь, але двогодинні зусилля медиків ні до чого не призвели.

Годфрі Гао став першим чоловіком-азіатом, який підписав контракт на рекламу люкс-бренду Louis Vuitton.

Як актор він знявся у фільмах і серіалах "Знаряддя смерті: Місто кісток", "Легенда стародавнього меча", "Нефритовий кулон", "Згадуючи Лічуань" – всього приблизно два десятки проєктів.

Останньою картиною, в якій він взяв участь, стала фантастична стрічка "Шанхайська фортеця".

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, 24 листопада, помер відомий актор кіно, а також Національного театру російської драми імені Лесі Українки Давид Бабаєв.

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