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29 листопада • оновлено в 12:03
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У Китаї помер популярний актор: останні кадри з ним

8.4т
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35-річний тайваньсько-канадський актор і модель Годфрі Гао помер на зйомках китайського екшн-реаліті Chase Me.

Зазначається, що Гао погіршало під час бігу на одному з етапів змагань. Про це повідомляє BBC.

У Китаї помер популярний актор: останні кадри з ним
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Він впав приблизно на середині дистанції і був спішно доставлений в госпіталь, але двогодинні зусилля медиків ні до чого не призвели.

Годфрі Гао став першим чоловіком-азіатом, який підписав контракт на рекламу люкс-бренду Louis Vuitton.

У Китаї помер популярний актор: останні кадри з ним

Як актор він знявся у фільмах і серіалах "Знаряддя смерті: Місто кісток", "Легенда стародавнього меча", "Нефритовий кулон", "Згадуючи Лічуань" – всього приблизно два десятки проєктів.

Останньою картиною, в якій він взяв участь, стала фантастична стрічка "Шанхайська фортеця".

У Китаї помер популярний актор: останні кадри з ним

Скриншот з відео

У Китаї помер популярний актор: останні кадри з ним

Скриншот з відео

У Китаї помер популярний актор: останні кадри з ним

Скриншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, 24 листопада, помер відомий актор кіно, а також Національного театру російської драми імені Лесі Українки Давид Бабаєв.

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Автор
Марія Дідик
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Знаменитый?что то я такого не помню))))на морду как и остальные 7 миллиардов)))))
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