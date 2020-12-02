У Києві зник відомий музикант Олександр Дерев'янко

У Києві зник безвісти відомий музикант й аранжувальник Олександр Дерев'янко. Востаннє його бачили 29 листопада в лікарні №15 Подільського району.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua. Зазначається, що чоловіка госпіталізували з розбитою губою й підозрою на черепно-мозкову травму. За словами лікарів, він був у нетверезому стані. З лікарні Дерев'янка відпустили, і він пішов у невідомому напрямку, однак додому не повернувся. Телефони Олександра не відповідають уже протягом тижня.

У Києві зник музикант Олександр Дерев'янко dtp.kiev.ua

Як пише telegra.ph, пізніше з'ясувалося, що про зникнення Дерев'янка ще 27 листопада заявили його учні. Коли поліція відкрила квартиру музиканта – у дверях знайшла записку: "Поїхав у відрядження. Телефонуйте!".

Друг Олександра сказав, що почерк схожий на його telegra.ph

"Це дуже дивно, адже Олександр уже понад 10 років працює вдома і не їздить ні в які відрядження. Крім того, він уважно ставиться до свого здоров'я й точно не став би зайвий раз подорожувати в розпал пандемії", – заявив друг артиста.

telegra.ph

telegra.ph

Близькі музиканта просять тих, хто бачив Олександра після 22 листопада, повідомити в поліцію.

Як писав OBOZREVATEL, 16 листопада в Харкові помер відомий режисер і педагог Леонід Садовський, якого 14 листопада жорстоко побили недалеко від будинку. Йому був 71 рік.