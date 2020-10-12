У Києві відомий діджей підпалив будинок і побив автомобілі. Відео

31-річний український діджей Ярослав Єрьоменко, більш відомий як JARR, ввечері 10 жовтня підпалив фасад однієї з будівель на Воздвиженці та втік. Його затримали патрульні.

Спершу у мережі відзначали, що паліїв було декілька. Проте згодом з'ясувалося, що зловмисник був сам. А вже 12 жовтня в Telegram-каналі "Київ Оперативний" повідомили, що винуватцем підпалу став відомий діджей JARR. Також він побив цеглою декілька автомобілів (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Єрьоменко побив цеглою авто. Патрульна поліція Києва

Відзначимо, що правоохоронці виявили в Єрьоменка під час затримання наркотичні засоби, через які чоловік міг вчинити незаконні дії. Зловмисник пояснив патрульним, що вирішив підпалити будівлю з відчаю. Він також заявив, що попереджав жителів будинку "не лізти не в свою справу".

Ярослав Єрьоменко. styleinsider.com.ua

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