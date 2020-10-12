У Києві відомий діджей підпалив будинок і побив автомобілі. Відео

31-річний український діджей Ярослав Єрьоменко, більш відомий як JARR, ввечері 10 жовтня підпалив фасад однієї з будівель на Воздвиженці та втік. Його затримали патрульні.

Спершу у мережі відзначали, що паліїв було декілька. Проте згодом з'ясувалося, що зловмисник був сам. А вже 12 жовтня в Telegram-каналі "Київ Оперативний" повідомили, що винуватцем підпалу став відомий діджей JARR. Також він побив цеглою декілька автомобілів (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначимо, що правоохоронці виявили в Єрьоменка під час затримання наркотичні засоби, через які чоловік міг вчинити незаконні дії. Зловмисник пояснив патрульним, що вирішив підпалити будівлю з відчаю. Він також заявив, що попереджав жителів будинку "не лізти не в свою справу".

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