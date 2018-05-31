У Києві відкрився "Книжковий Арсенал": головні новинки українських видавництв

У середу, 30 травня, в будівлі столичного комплексу "Мистецький Арсенал" відкрився VІII міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який триватиме до 3 червня включно. У заході візьмуть участь близько 200 українських письменників і 100 гостей з різних країн світу. Понад 150 видавництв представили свої кращі новинки, а дизайнери і художники - виставкові проекти.

OBOZREVATEL заглянув на відкриття "Книжкового Арсеналу" і розпитав видавців про рекомендовані новинки художньої, наукової і дитячої літератури.

"Доки тебе не знайду", Джон Ірвінг / Видавництво "Фабула"

"Джона Ірвінга можна сміливо віднести до культових авторів. Це той письменник, який не поступається якістю своїх творів навіть таким метрам, як Курт Воннеґут або Рей Бредбері. Книга "Доки тебе не знайду" вийшла у двох томах - продаються вони разом, так як це одна цілісна історія. А цікава вона тим, що в ній розкривається особистість головного героя Джека Бернса. Це, на жаль, вигаданий персонаж, але він настільки тісно і круто вплетений в реальність, що під час читання просто захоплює дух".

"Тут є все, починаючи від подорожей маленького хлопчика з мамою по всій Європі у пошуках батька, через що далі розкривається глибока історія становлення героя, до голлівудського бруду, в тому плані, що тут можна знайти навіть такі імена як Харві Вайнштейн, тут є казусна ситуація з Арнольдом Шварценеггером... Чому рекомендуємо саме цю книгу, тому що вона насправді дуже жива".

Ціна за два томи 280.00 грн.

"Сімміс", Ніл Стівенсон / Видавництво "Богдан"

"Книга нова, сучасна, український письменник і перекладач працював над нею близько двох років і ось на "Книжковому Арсеналі" вона побачила світ. Це історія про те, що буде в разі, якщо настане кінець світу. Власне, історія про те, як вибухнув місяць, як люди готувалися до цього два роки, як зустріли цей момент, і є в книзі навіть розділ "5000 років потому". ​​Одна з найцікавіших новинок.

Ціна: 250.00 грн.

"Ажнабія на червоній машині", Марина Гримич / Видавництво "Нора.Друк"

"Ажнабія" з арабської - іноземка. Це книга про етнічні шлюби між українками і ліванцями. Марина Гримич зараз проживає в Лівані і дуже тісно спілкується з місцевою громадою, організовує різні заходи. І ця книга написана з гумором, іронією, але є в ній і глибший шар - саме проблеми міжетнічного спілкування, міжетнічних шлюбів. До цього ж автор захопила трохи історії Лівану, а це дуже цікава країна. Читається легко, на одному диханні".

Ціна: 90.00 грн.

"Київські канікули", Наталя Тисовська

"Роман Наталії Тисовської, відомої письменниці і перекладачки. Більшість читачів знають її за перекладами Джорджа Мартіна. Але вона ще й письменниця, і ось її книга "Київські канікули". А розповідає вона про пригоди американської дівчини в Києві, студентка програми приїхала до столиці України, але не встигла дістатися до місця призначення, як була пограбована і викрадена. Далі ж починаються пригоди. Другий шар цієї книги базується на тому, що головна героїня - студентка, яка вивчає долю і боротьбу жінок під час Другої світово й війни. А вивчає вона конкретну особистість, реальну - Людмилу Фою, яка працювала як подвійний агент. Вивчаючи історію цієї жінки, головна героїня проводить паралелі із сучасною Україною".

Ціна: 95.00 грн.

"Витончене мистецтво забивати на все", Марк Менсон / Видавництво "Наш формат"

"Книга-світовий хіт, яка говорить, що людині треба зосередитися тільки на важливих речах. Все інше в ній - техніка відкидання зайвого мотлоху, зайвого шуму, інформаційного "фаст-фуду". Марк Менсон - блогер і журналіст. Як він зазначає, через те, що ми зараз бачимо багато цікавих історій в Instagram і Facebook, типу історій успіху, ми часто думаємо, що являємося невдахами. Але насправді він пропонує просто подивитися навколо і зрозуміти, що соцмережі не є справжнім життям. На основі цього Менсон розповідає, як позбутися від усього непотрібного і почати жити повноцінним, повним життям".

Ціна: 175.00 грн.

"Вони б і мухи не скривдили", Славенка Дракуліч / Видавництво "Комора"

"Це публіцистичний текст про судові процеси в Гаазі з колишніми діячами Югославії, які масово страчували людей. Досить непроста книга, але важлива. Особливо в наш непростий час".

Ціна: 100.00 грн.

Новини У відомого українського письменника народилася дочка

"Сім місяців добровільного рабства", Ольга Мельник / Видавництво "21"

"Книга розповідає про подорож автора на лайнері, де вона була офіціанткою: знайомства з іншими людьми, її подорожі по країнах. Короткий опис, плюс ілюстрації місць, де вона побувала. Цікаво, легко, читається на одному диханні. Книга, щоб відвести душу".

Ціна: 140.00 грн.

"Акварелі", Лідія Осталовская

"Акварелі" - книга про період Другої світової. Автор - єврейська художниця, яка врятувалася завдяки тому, що дуже добре малювала. Вона потрапила до концтабору і малювала там для лікаря, який проводив над людьми досліди. На сторінках книги вона розповідає про своє життя після війни, як вона вийшла заміж за мультиплікатора "Діснея", і як йшла боротьба за її картини, які вона хотіла повернути".

Ціна: 90.00 грн.

"Афиновий ведмедик. Календар мрійників", Анастасія Волховская / Видавництво "Vivat"

"Календар 6-7-річних мрійників. Містить в собі крім дуже хороших акварельних ілюстрацій календар на кожен місяць, наповнений різноманітними завданнями, скажімо, день частування друзів, день відправки листів... Таким чином можна досить весело проводити з дитиною кожен місяць, надихатися на якісь свої маленькі свята. Ну і розповідається трохи про казкового персонажа - афинового ведмежатка. В цілому, така ось книга-інтерактив".

Ціна: 135.00 грн.

На відміну від минулого року, де в рамках книжкового фестивалю говорили про літературу під час війни і сміху за часів кризи, темою "Книжкового Арсеналу-2018" стали проекти майбутнього.

Команда заходи пропонує гостям заглянути у майбутнє і дізнатися, які мрії людства, яким бачать майбутній світовий порядок і як протистояти дегуманізації під час таких яскравих змін і технологічного прогресу, здатного створити надлюдину.

Як згадувалося вище, на території комплексу розмістилися понад 150 видавництв, куточки художників і арт-дизайнерів, фудкорти, музична сцена і багато іншого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названа дата прем'єри фільму за романом Сергія Жадана "Ворошиловград".