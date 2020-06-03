У Києві прощаються з легендарним композитором Скориком. Фото церемонії

У середу, 3 червня, в Києві прощаються зі знаменитим композитором Мирославом Скориком, який помер 1 червня.

Траурна церемонія проходить в головному храмі УГКЦ на лівому березі Києва. Панахида почалася о 11:30, її очолює глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. OBOZREVATEL розповідає, як проходить прощання з легендарним українським композитором.

Мирослав Скорик Кореспондент.net

Попрощатися з Мирославом Скориком прийшли кілька десятків людей. Серед них – музиканти, близькі та знайомі композитора. На церемонію також прибула Юлія Тимошенко.

"Сьогодні дуже сумно, мені здається, всім українцям, які вміють слухати музику. Скорик вмів слухати музику української душі. Умів передати її всьому світу. Його прекрасні твори завжди будуть звучати в нашому світі. Сьогодні сумна хвилина, але в той же час світла – тому що Україна мала і матиме свого генія", – зазначила Тимошенко виданню KP. UA.

Юлія Тимошенко Фото: КП в Україні, Ярослав Куліш

Також в храм прибули нардеп, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та екс-міністр і ексміністр культури Євген Нищук.

Ірина Геращенко Фото: КП в Україні, Ярослав Куліш

"Я, як і багато хто з нас, з Мирославом Скориком познайомився через музику, тоді мені було 17 років і я не знав про такого композитора. Потім мені пощастило безпосередньо познайомитися з ним. Ми працювали над деякими проектами під час мого міністерства і спілкувалися досить часто. Очевидно, коли стикаєшся з такими особистостями... Це легенда, це той, скарб, який завжди залишатиметься", – зазначив Євген Нищук.

Євген Нищук Фото: КП в Україні, Ярослав Куліш

Відзначимо, після прощання в Києві, у четвер, 4 червня, труну з тілом композитора буде доставлено до Львова, де з 11:00 до 22:00 пройде церемонія прощання в Архикатедральному соборі Святого Юра.

Церемонія прощання з Мирославом Скориком Фото: КП в Україні, Ярослав Куліш

У п'ятницю, 5 червня, об 11:00 відбудеться похорон Скорика. Музикант буде похований на Личаківському цвинтарі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 червня, раптово помер молодий український музикант, володар премії в категорії "Кращий джазовий чоловічий вокал України" Руслан Єгоров.