У Києві проходили зйомки нового кліпу Тіни Кароль. Відео

Оксана Воля Люди 21:52, 31.07.2020 Оновлено: 22:06, 31.07.2020

У Києві проходили зйомки нового кліпу популярної української співачки Тіна Кароль.

Так, відео бекстейджу очевидці опублікували в Telegram-каналі "Ху*вый Киев". На ньому видно, як у річку Дніпро опускають на тросах машину, а на задньому фоні лунає пісня артистки (ролик дивіться нижче).

Кароль також опублікувала в Instagram-сторіз відео зі зйомок, як їй подарували торт. На ньому написано "Тіна Панда" і зображена маленька фігурка співачки. Зірка пожартувала, що це її конкурентка.

"От і все, от і все. Сумую", – підписала артистка відео.

Відео зі зйомок кліпу
Інстаграм-сторіз Тіни Кароль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль спустилася в київське метро, де виконала попурі зі своїх найвідоміших хітів.

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