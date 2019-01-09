У Києві помер відомий український вчений

У Києві в середу, 9 січня, у віці 82 років помер відомий краєзнавець та історик Дмитро Малаков.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив письменник Андрій Кайнаран. "Боляче і сумно. Спочивай з миром, шановний Дмитре Васильовичу Малаков", — написав Андрій.

Дмитро Малаков Фото: medium.com

Дмитро Малаков народився у 1937 році у Києві і прожив там все життя. Його сім'я не залишала міста навіть під час і після німецької окупації.

Малаков — досвідчений мандрівник, автор понад сотні альбомів, путівників, монографій, статей. Найвідоміші з них — путівники по Україні "Два береги Збруча" і "Двадцять дев'ять зупинок від Хмільника до Хмельницького".

Дмитро Малаков Фото: kiev.informator

За своє життя він мав чимало публікацій з історії Києва. Зокрема Малаков писав про вулиці і площі міста. Також протягом 1992-2012 рр. він був заступником директора Музею історії Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 19 листопада, у віці 97 років помер відомий вчений, професор кафедри англійської філології та перекладу Київського національного лінгвістичного університету Ілько Вакулович Корунець.