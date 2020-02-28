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28 лютого • оновлено в 08:28
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У Києві пограбували квартиру відомої української актриси. Фото

13.2т
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У Києві пограбували квартиру української актриси і зірки фільму "Божевільне весілля" Василини Аполлінарії.

Про це розповіла сама знаменитість на своїй сторінці в Instagram.

Василина Аполлінарія

Василина Аполлінарія

Instagram @vasylyna_apollinariya

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Зокрема, в соцмережі Василина опублікувала кілька фотографій, на яких показала, як виглядає її квартира після пограбування. Крім того, актриса написала емоційний пост.

"Той страх, який я відчула, коли вставила ключ у замок дверей, а вони відразу ж відчинилися – я запам'ятаю назавжди. Істерика, сльози, поліція, численні папери і порожнеча всередині. Огида. Питання "За що?!" Ти чесно заробляєш собі на самостійне життя, щось купуєш, зберігаєш дорогі серцю речі, а потім хтось приходить і забирає це у тебе. Чому?",пише актриса.

Василину Аполлінарію пограбували в Києві

Василину Аполлінарію пограбували в Києві

Instagram @vasylyna_apollinariya

"Вкрали макбук, ноутбук, гроші, золото, срібло, всі прикраси, годинник, жорсткі диски з особистими архівами, навіть парфуми та ще деякі дрібниці. Якщо ви це читаєте, "друзі" мої, знайте: я бажаю, щоб вам це повернулося. Все. Ні більше, ні менше. Су*и", – додала Василина.

Василину Аполлінарію пограбували в Києві

Василину Аполлінарію пограбували в Києві

Instagram @vasylyna_apollinariya

Василину Аполлінарію пограбували в Києві

Василину Аполлінарію пограбували в Києві

Instagram @vasylyna_apollinariya

Василину Аполлінарію пограбували в Києві

Василину Аполлінарію пограбували в Києві

Instagram @vasylyna_apollinariya

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що артист лейбла Black Star Міша Марвін став жертвою шахраїв у потязі "Москва-Одеса" по дорозі до Києва.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Резнік Юрій
Резнік Юрій
Мусорне аваковской некогда такими мелочами заниматься. Она ловит детей с плакатиками против Зеленкского.
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Сизов Моисей
Сизов Моисей
Наверное выше всех скакала на майдане.ДУБИНОГОЛОВЫЕ.
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Костюков Олег
Костюков Олег
Сочувствую... Мерзавцы... Желаю, чтобы хоть часть вещей нашлась. Хотя с нашими нынешними "правоохранителями" это очень проблематично(
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