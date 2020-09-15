У Києві натовп побив коміка і ведучого "Телебачення Торонто"

На українського коміка, сценариста і ведучого соціально-гумористичного проєкту "Телебачення Торонто" Єгора Шатайла напали в Києві кілька десятків людей. Причиною агресії стали жарти про "традиційну українську родину".

На сторінці проєкту в Facebook повідомили, що Шатайла повалили на землю і залили йому обличчя газом. Інцидент трапився перед виступом коміка на стендап-концерті. Відзначається також, що обійшлося без серйозних травм.

"Кілька десятків молодиків прийшли на анонсований стендап-концерт. Але грошей на квитки, на жаль, не було. Тому влаштували бліц-спілкування з Єгором. Напали на нього: розбризкали газ у обличчя, змусили вибачитися перед народом України, вигукували щось проти ЛГБТ і зникли", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що агресію спровокував пост Шатайла в Facebook, де той пожартував "про збитковість традиційної української родини, яку треба закрити, як Тетчер шахти, і вкладати бабки в інновації". Після побиття коміка під постом також виник ажіотаж в коментарях – багато користувачів зловтішалися і раділи тому, що відбулося. наразі публікація видалена.

"Дуже "потужно", коли кількадесят хлопців вирішили боротися проти стендап-коміка, який жартує про наші і традиційні, і не дуже цінності. І робить це, до речі, українською мовою. Плюс робить це смішно і щиро. Хлопці, позбавлені почуття гумору, напали на яскравого і смішного українця, замість того щоб побачити навколо купу реальних проблем... Це просто огидно", – підкреслили на сторінці" Телебачення Торонто".

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