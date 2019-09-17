"У Києві була яма": Іво Бобул назвав відмінність України від Росії

Народний артист України Іво Бобул вважає, що Україна набагато менше, ніж Росія, піклується про свої таланти – зірок естради та шоу-бізнесу.

В ефірі ObozTV артист зізнався, що не засуджує українських зірок, які перебралися до РФ, однак сам там виступати не має наміру.

"Останнім часом, коли мені все набридло, коли почали на радіо говорити – ви не формат, ви не ті пісні співаєте, ви нафталін – мені так стало прикро за себе. За державу стало прикро. Чому держава дає можливість комусь говорити про мене таке? Хто має право, хто керує цим всім базаром, що можна послати нафіг цього талановитого артиста, потім того?" – заявив Бобул.

"Тоді вперше я задумався, чому я не залишився там. Там інша політика, там люблять таланти. Що б ми не казали, вони наші вороги, але вони цінують таланти. З усього світу хто до них їде і хоче бути там – він буде там. Буде розкручений, при грошах, з повагою. В Україні цього ніколи не було. Скільки я пам'ятаю за 45 років сцени – щоб ти в своїй державі кимось став, треба було спочатку поїхати до Москви, щоб тебе показали по телебаченню", – зазначив він.

Артист підкреслив, що зараз він би не поїхав до Росії через війну: "Це дуже боляче. Я знаю хлопців, які виходили з Іловайська, я зустрічався з багатьма, їздив туди з концертами. Я все це бачив. Це дуже страшно".

Бобул при цьому зазначив, що не засуджує Софію Ротару, яка проживає в РФ.

"Артист не має кордонів. Вона там жила довго, багато років. І багато наших артистів там жили. Росія з неї зробила зірку, а не Україна, на жаль. В України такої мегазірки немає, а Росія має", – підкреслив він.

"Був Радянський Союз, і туди забирали кращих з найкращих. Тому так і було – столиця Москва, має бути найкраще, а в Києві завжди була яма, і по сьогоднішній день яма. Вибратися дуже важко", – заявив народний артист.

На його думку, визнання в Україні домогтися практично неможливо: "Щоб було якесь визнання, щоб сказати – у нас є такий співак, є така співачка, є такий конструктор, є велике підприємство, яким ми пишаємося, у нас лікарі – я ніколи такого не чув. Тільки коли кудись їдуть, там щось роблять, і хтось скаже – бачите, це ж з України. Це сором!"

fakty.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний артист України Іво Бобул також заявив, що зарубіжна естрада відрізняється від української тим, що там немає свого "співаючого ректора" Михайла Поплавського.

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